به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره ماراتن برنامه‌نویسی تلفن همراه در دانشگاه صنعتی شریف و با حضور محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات، داوود رشتچیان معاون پژوهشی دانشگاه شریف و اساتید این دانشگاه و تیمهای شرکت‌کننده برگزار شد.

حمیدرضا ربیعی دبیر برگزاری این رقابتها با اشاره به اینکه ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه تنها رقابتی نیست که دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان خود در سال جاری در نظر گرفته است، اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از نبردهایی که امسال در آبان‌ ماه شاهد آن هستیم، نبرد «کاپ‌کد» یا برنامه‌نویسی آنلاین است که سال گذشته شاهد شرکت ۸ هزار نفر در این مسابقات بودیم.

وی افزود: در ماراتن امسال، ۲۰۰ نفر در قالب ۶۰ تیم شرکت کردند که در این میان ۲۰ تیم از پایتخت، ۱۳ تیم از شهر مشهد، ۶ تیم از اصفهان، پنج تیم از یزد، سه تیم از شیراز و سه تیم از گیلان، استان های گرگان، مرکزی، گلستان و همدان هر کدام ۲ تیم و قم، آذربایجان غربی و کردستان هر کدام یک تیم در این مسابقات شرکت کردند. همچنین تعداد بانوان شرکت‌کننده در این رقابتها به ۳۰ نفر و تعداد آقایان به ۱۷۰ نفر رسید. رنج سنی افراد شرکت‌کننده در این مسابقات نیز از ۱۴ سال تا ۳۵ سال بوده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما این است که سال به سال، ارتباط دانشجویان خود را با صنعت کشور تنگ‌تر کنیم و در راستای رشد کشور و اقتصاد مقاومتی پیش برویم.

سومین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور با اهداف بنیادی همچون ایجاد فرصت لذت بردن در فرآیندی مرکب از آموزش، تجاری سازی و خلاقیت، آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی- اقتصادی در حوزه کسب و کارهای نو، لذت حل مساله به شیوه های گوناگون در فرآیندی خلاقانه، پرورش ایده های خلاقانه در حوزه برنامه نویسی موبایل، توجه به رغبت ها و علایق متفاوت دانشجویان و شناسایی توانمندی ها و هدایت استعدادها حوزه برنامه نویسی، برگزار شد.

در این ماراتن دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسر کشور در قالب تیم‌های سه یا چهار نفره در مدت زمان ۴۸ ساعت فرصت داشتند تا نسخه اولیه یک نرم افزار موبایل را با موضوع مشخص شده از طرف کمیته داوری برنامه نویسی و ارائه کنند.

تیم داوری مسابقات متشکل از اساتید و متخصصان حوزه برنامه نویسی و با سرپرستی آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف و با مدیریت حمیدرضا ربیعی، پس از بررسی ۶۰ تیم حاضر در ماراتن ۱۳ تیم را جهت رقابت نهایی انتخاب کرد.

به این ترتیب ۱۳ تیم نهایی در مراسم اختتامیه به رقابت با یکدیگر پرداختند تا تکلیف تیم برتر مشخص شود.در نهایت هیات داوران پس از جمع بندی تیم‌های مهربانه، فیبز و نارنگی را به ترتیب به عنوان تیم‌های اول تا سوم معرفی کرد.