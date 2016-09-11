تحول بزرگی در بهداشت و درمان جنوب استان بوشهر اتفاق افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سکینه الماسی در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: خدمات بزرگی در حوزه بهداشت و درمان جنوب استان اتفاق افتاده است که ازجمله آنها وجود تخت‌های ویژه در سطح استان و در منطقه جنوب است که نسبت به کشور کم‌نظیر است.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید از ظرفیت مجمع خیرین برای رفع کمبودهای جنوب استان به‌ویژه در حوزه درمان استفاده شود و بنده به‌عنوان عضو مجمع خیرین سلامت کشور تمام توان خود را برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل خیرین در راستای رفع کمبودهای حوزه سلامت جنوب استان و حوزه انتخابی خود به کارخواهم بست.

وی گفت: موضوع مسئولیت‌های اجتماعی و پیوست سلامت در صنایع به‌ویژه صنعت نفت یکی از مسایل مهم و اساسی است.

الماسی افزود: من به‌عنوان یک مددکار اجتماعی بیگانه با حوزه درمان نبوده و به‌عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه خود می‌دانم که هرگونه کاری در زمینه بهداشت و درمان و سلامتی مردم را با تمام توان انجام دهم و از هیچ کوششی دریغ نکنم.