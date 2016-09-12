بیانیه اتحادیه جهانی زنان مسلمان به مناسبت سالگرد شهادت شهدای منا

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اتحادیه جهانی زنان مسلمان که به مناسبت فرا رسیدن سالگرد فاجعه منا صادر شده، آمده است: در آستانه موسم دیگری از حجّ ابراهیمی - که مظهر عزّت، معنویّت و وحدت و شُکوه است، حجی که می‌بایست عظمت امّت اسلامی و اتّکاء آنان به قدرت لایزال الهی را به رخ بدخواهان و دشمنان بکشد - متاسفانه امت اسلام از سویی دچار انواع ویرانی ها، تشتت و تفرقه و تکفیر و از سوی دیگر درگیر تروریسم و ریخته شدن خون بی‌گناهان به خصوص زنان و کودکان است و امسال شاهد آنیم که حکام سعودی به مصداق " ...... وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ و َالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ ...."(حج/۲۵)، راه حجاج غیور و مؤمن ایرانی را به خانه محبوب بسته اند؛



در ادامه این بیانیه، دلیل بسته شدن راه حج به روی حجاج مؤمن و غیور ایرانی چنین بیان شده است: اولاً: ایران تنها کشوری بود که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را برای کشف دلایل و عوامل فاجعه منا خواستار شد، فاجعه‌ای که طی آن هزاران نفر از حجاج در روز عید و در لباس احرام، در زیر آفتاب و با لب تشنه مظلومانه قربانی شدند و این صرفا در نتیجه سوء مدیریت و سوء رفتار نیروهای امنیتی عربستان نسبت به حجاج بیت الله الحرام بود. دلیل دوم این اقدام نیز آن است که: ایران تنها کشوری بود که مصّرانه بازگشت پیکر مطهر شهدا و روشن شدن سرنوشت مفقودین را مجدانه مطالبه کرد که این امر، به دلیل ایمان به کرامت انسانی در اسلام و اینکه کرامت مردگان همانند کرامت زندگان است چه رسد به اینکه شهدای مسلمان باشند.



در ادامه بیانیه آمده است: تمام این حوادث متاسفانه در برابر دیدگان امت اسلامی اعم از حکام و ملت‌ها و افراد رخ داد اما کمتر دلی به درد آمد، کمتر اشکی ریخته شد و در نهایت ندای مطالبه حقوق این شهدای مظلوم از جایی برنخاست.



اتحادیه جهانی زنان مسلمان در پایان بیانیه خود، فرارسیدن عید قربان، عید رهایی از تعلّقات دنیوی را به عموم امت اسلامی و به ویژه بانوان فعال و آگاه تبریک گفته است و از خدای منان خواستار آگاهی و هوشیاری امت مسلمان و توفیق روزافزون آنان شده است.