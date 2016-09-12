به گزارش خبرنگار مهر، بشیر خالقی پیش از ظهر دوشنبه در بررسی طرح های راه سازی در شهرستان های خلخال و کوثر اضافه کرد: ساخت جاده خلخال – کلور – درام – منجیل و تهران از ۵۰ سال پیش آغاز شده و هنور به نتیجه ای نرسیده است.

وی علت این امر را بی توجهی مسئولان و متولیان به پروژه های ارتباطی این شهرستان در طول سال های گذشته دانست و یادآور شد: در طی این مدت اعتبارات مناسبی برای تکمیل این پروژه اختصاص نیافته است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه شهرستان خلخال در بحث راه های ارتباطی فقیرترین شهرستان استان و منطقه می باشد، تصریح کرد: خلخال در بن بست مطلق به لحاظ دسترسی به راه های ارتباطی قرار دارد و نیاز است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه اکثر راه های ایجاد شده در این شهرستان به دلیل موقعیت طبیعی قابل تردد در طول سال نیستند، بیان داشت: جاده پونل – خلخال طی سال های اخیر راه اندازی شده اما این مسیر شش ماه از سال به دلیل بارش برف بسته است.

خالقی با اشاره به اینکه سایر مسیرهای این شهرستان نیز به همین صورت با شرایط سختی بویژه در زمستان برخوردار است، عنوان کرد: این در حالی است که شهرستان خلخال با قرار گرفتن در بین چهار استان شمال غربی کشور شاهراه ارتباطی مهمی محسوب می شود.

وی با اشاره به قرار داشتن خلخال در بین استان های زنجان، آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل متذکر شد: بی شک توسعه راه های ارتباطی می تواند خلخال را به شاهراه و محور ترانزیتی شمال غرب کشور تبدیل کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در روند ساخت پروژه اجرایی ۵۰ ساله در این شهرستان و ایجاد این راه ارتباطی به مرکز کشور افزود: با ساخت و بهره برداری از جاده کلور – درام – منجیل فاصله استان اردبیل با مرکز کشور ۸۰ کیلومتر کاهش می باید.

وی با بیان اینکه راه کلور – درام فاقد گردنه بوده و به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی و عدم بارش برف در فصل زمستان نیز قابل تردد است، بر لزوم جذب اعتبارات مناسب به خصوص اعتبارات ملی برای این پروژه از سوی مسئولان استان و وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

به گفته خالقی برخلاف راه های ایجاد شده در سال های اخیر از جمله سرچم - اردبیل؛ ایمنی بالا یکی از مهمترین شاخصه های جاده کلور - درام - منجیل بوده و تمام کارشناسان به آن تاکید داشته اند.