طلاب به وظیفه خود در مقابل امام زمان(عج) عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در مراسم اختتامیه مسابقات علمی حوزههای علمیه که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، گفت: علما و طلاب در راه تعالی اسلام و مسلمانان گام بر میدارند.
وی افزود: مسائلی که آیت الله اعرافی در این مجلس ارائه کرد، تذکرات بسیار مفیدی است که اگر طلاب به همین نکات توجه کنند، قطعا روز به روز بر عظمت حوزههای علمیه افزوده میشود.
استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: طلاب باید سعی کنند در همه عرصهها به وظیفه خود در مقابل امام زمان(عج) به خوبی عمل کنند؛ همه ما باید بتوانیم با توان و قدرت خود وظیفه خود در این زمانه خاص انجام دهیم.
وی تصریح کرد: علما و اساتید و طلاب همگی در یک صف سربازی حضور دارند که باید هر یک به وظیفهای که به دوش میکشند به درستی عمل کنند.
آیت الله صافی گلپایگانی افزود: اگر طلاب جوان به نصایح مراجع و عظام و اساتید خود توجه کنند، میتوانند به قلههای علم برسند و میتوانند به توفیقات عالی در رشتههای مختلف دست یابند.
وی بیان کرد: اوضاع دنیا از ۵۰ سال پیش تغییرات گستردهای داشته و تمدن دنیا تغییر کرده است؛ طلاب باید با علم آموزی و عمل صحیح مسئولیت خود را در این دنیا به خوبی دانسته و به آن عمل کنند.
این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: حوزههای علمیه ما بالندهتر شده است و امیدواریم که روز به روز بر برکت و قدرت و قوت حرکت آنها افزوده شود؛ امام زمان(عج) از ما طلاب انتظارات وسیعی دارند؛ طلاب باید بدانند که وظیفه ما خدمت به ایشان است و باید این خدمت را به نحو احسن انجام دهند.
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