توضیحات معاون وزیرعلوم در مورد سنوات/ بررسی ادغام ۲دانشگاه مهارتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز در مراسم رونمایی از طرح «ایجاد عضو هیأت علمی فنی در دانشگاه فنی و حرفهای» در مورد رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد، گفت: تقریبا همه رشته محلهای دانشگاه آزاد تقریباً بررسی و نتیجه آن به دانشگاه آزاد ابلاغ شده است.
وی در خصوص اینکه آمار رشته محلهایی که بررسی شده، چه تعداد است، گفت: با توجه به اینکه آمار رشته محلهای بررسی شده، گسترده است؛ بهتر است این موضوع را از دانشگاه آزاد بپرسید.
شریعتی نیاسر درباره رتبهبندی دانشگاههای دولتی نیز گفت: فاز اول سطحبندی دانشگاههای دولتی اردیبهشت ماه گذشته انجام شد و از بازخوردی که از دانشگاهها دریافت خواهیم کرد، فاز دوم آن را سال آینده انجام میدهیم. پیشبینی من این است که تا پایان سال مرحله اول سطحبندی دانشگاهها اعلام شود.
معاون آموزشی وزیر علوم در مورد ادغام دانشگاه فنی و حرفهای و علمیکاربردی گفت: ادغام این دو دانشگاه در دست بررسی است ولی اینکه به طور قطع گفته شود ادغام انجام میشود، خیر؛ این یک موضوع درخور تأمل است. در زمان مقتضی باید بر روی طرح مذکور کار شود، اگر از نظر کارشناسی، نتایج منطقی از این موضوع حاصل شود، در دستور کار قرار میگیرد.
وی درباره اعتراض دانشجویان به قانون سنوات گفت: آئیننامههای آموزشی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از سال گذشته تا الان در سه نوبت در سه مقطع به دانشگاهها ابلاغ شده و ملاک نیز همین است.
شریعتی نیاسر ادامه داد: آنچه در مقطع کارشناسی ارشد ابلاغ شده است، منحصراً برای دانشجویان سال ۹۴ به بعد است و آنچه که برای مقطع دکتری ابلاغ شده است، منحصراً برای ورودیهای ۹۵ به بعد است و عطف به ما سبق هم نمیشود.
معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: بنابراین دانشگاهها موظف هستند بر اساس آئیننامهها، برنامههای آموزشی خود را برای مقاطع فوقلیسانس و دکتری ترسیم کنند و ضوابط مربوط به این دانشجویان را بر اساس ورودیهای خود متناسب با این آئیننامهها اعمال کنند، به این وسیله مشکل دانشجویان نیز حل میشود و در ورودیهای قبل این آئیننامه نیز ضوابط گذشته حاکم است.
وی درباره حذف گرایشهای هستهای، گفت: حذف گرایش منحصر به هستهایها نیست، گرایشها در بسیاری از رشتهها در مقطع کارشناسی حذف شده است و این مسئله نیز به درخواست و نیاز اساتید و صاحبنظران متخصص حوزههای مختلف صورت گرفته است و در راستای کمک به دانشآموختگان و همراه بودن با علم و آموزش در عرصه جهانی صورت گرفته است. دانشجویان زمان فارغالتحصیلی با توجه به گرایشهایی که داشتند، با این مشکل مواجه میشدند که چون مدرکشان دارای یک گرایش خاص است، در برخی از سازمانها و نهادها در زمینه استخدام به مشکل برمیخوردند. در حال حاضر این مشکل حل شده است و متناسب با آنچه آموختهاند، جذب میشوند.
شریعتی نیاسر یادآور شد: ۷۰ کارگروه برنامهریزی در کشور وجود دارد که هر کدام آنها دارای ۱۰ عضو هستند، آنها صاحبنظران حوزههای تخصصی هستند و برنامههایی که نیاز به اصلاح داشته باشد، مورد توجه قرار میدهند و وزارت علوم نیز از آن حمایت میکند.
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