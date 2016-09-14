بزرگ ترین مسابقات سراسری قرآن ویژه خواهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین مسابقات سراسری قرآن ویژه خواهران در دهمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) با پیام مراجع معظم تقلید در رشته‌های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن برگزار می‌شود.

مرتضی نجفی قدسی، مسئول دارالقرآن امام علی(ع) با اعلام این خبر اظهار داشت: این مسابقات قرآنی با حضور بیش از ۵۲۰۰ نفر در بخش خواهران و در هفت رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء ، حفظ پنج جزء، حفظ دو جزء، قرائت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال، در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران ، بهارستان – چهارراه سرچشمه – یادمان شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) که بزرگترین مسابقات سراسری قرآن ویژه خواهران از سری مسابقات این دارالقرآن در سطح کشور بوده و به مدت یک هفته در تهران برگزار می شود، بیش از ۲۶۰ نفر از متسابقین از اتباع کشور های خارجی هستند که بیشتر آنها از کشورهای همسایه می باشند.

در این مسابقات در رشته حفظ کل قرآن ۵۰۵ نفر، حفظ ۲۰جزء ۵۲۵ نفر، حفظ ۱۰جزء ۱۱۷۵ نفر، حفظ ۵جزء ۱۳۴۶ نفر، حفظ ۲جزء ۱۲۷۸ نفر و قرائت تحقیق و ترتیل ۲۹۷ نفر شرکت کرده اند.

وی همچنین در مورد زمانبندی شرکت در مسابقات گفت: به دلیل استقبال گسترده شرکت کنندگان در این دوره، بنابر تاکید و سفارش موسس، بانی و مدیر عامل دارالقرآن امام علی(ع) حاج محمد انصاری زمانبندی اجرای مسابقات افزایش یافت که بنابر این از تاریخ شنبه ۲۷ شهریور الی جمعه دوم مهر ماه برگزار خواهد شد.

مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) مردمی ترین مسابقات قرآنی کشور است که هیچ هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند و تمام هزینه های آن توسط خیرین قرآنی تامین می شود.

وی افزود: داوطلبان بایستی برای شرکت در این مسابقات، با توجه به جدول زمانبندی ذیل مراجعه نمایند. بدیهی است که عدم حضور در زمان مورد نظر، به منزله انصراف تلقی شده و به علت حجم گسترده حضور داوطلبان امکان تمدید و یا برگزاری آزمون در غیر از زمانهای اعلام شده وجود ندارد.

نجفی قدسی تصریح کرد: مسابقات در سه نوبت صبح (۸:۳۰ الی ۱۳) و عصر(۱۵ الی ۱۹:۳۰) و شب (۲۰ الی ۲۱:۳۰) برگزار می گردد که نوبت حضور افراد در صبح هر روز تعیین می گردد، شرکت کنندگان بایستی یکساعت قبل از نوبت خود حتما در محل مسابقه حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: زمانبندی حضور متسابقین بر اساس رشته و استانها مشخص گردیده، لذا مستدعی است متسابقین جهت شرکت در مسابقه فقط در زمان های مذکور مراجعه فرمایند.

مسئول دارالقرآن امام علی(ع) گفت: در مدت حضور داوطلبان در ایام مسابقات، پذیرایی کامل (صبحانه ، ناهار و شام) به عمل خواهد آمد و لیکن در خصوص هزینه ایاب و ذهاب داوطلبان شهرستانها و یا اسکان آنها، این دارالقرآن تعهدی نخواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: مراسم اختتامیه این مسابقات در روز جمعه دوم مهر ماه در محل برگزاری مسابقات در یادمان شهدای هفتم تیر در سرچشمه تهران برگزار خواهد شد و هدایای نقدی متسابقین استانهای تهران و البرز صرفا در این مراسم که بعد از صرف ناهار برگزار خواهد شد، تقدیم می شود و هدایای نقدی متسابقین سایر استانها به حسابهای آنها واریز خواهد شد.