به گزارش خبرنگار مهر، عزیز میرزاییان صبح چهارشنبه در همایش صادرات سنگ ایران که در محل نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر نیم ور محلات در حال برگزاری است، اظهار داشت: بزرگترین مشکل پیش روی رشد و گسترش صنعت سنگ کشور، نبود امنیت سرمایه گذاری در این بخش است که به دلیل وجود قوانین مغایر، بخشی نگری و مزاحمت های محلی اتفاق افتاده است.

وی افزود: دولت باید با اصلاح قوانین، تامین منابع مالی، تامین ماشین آلات و اصلاح قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موانع سرمایه گذاری را برطرف کند و با اصلاح قوانین گمرکی و توسعه صادرات به بخش خصوصی کمک کند.

مشاور ارشد اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز می تواند با تشکیل یک تشکل فراگیر از فعالان سنگ، تدوین برنامه های اجرایی مناسب و ارتباط مستمر با سازمان نظام مهندسی کشور، در راستای ارتقای دانش فنی به سمت توسعه صنعت سنگ کشور و توسعه صادرات گام بردارد.

میرزاییان تاکید کرد: برخورداری از دو قطب صنعتی و سه شهرک صنعتی سنگ های تزیینی و وجود یکصد انبار سنگ کوپ، از جمله مزیت های شهرستان محلات در حوزه صنعت سنگ است و ٩٥ درصد مشاغل این منطقه در ارتباط با صنایع سنگ است.

وی بیان داشت: حدود ٣٠٠ معدن فعال کشور در اختیار معدنکاران این منطقه است و این مساله از توانمندی های شهرستان محلات محسوب می شود.