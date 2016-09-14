درمان بیماری پروانه ای با اصلاح ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول بنیادی، پروفسور میشل لوکا پروفسور ایتالیایی اظهار داشت: با اصلاح ژنتیکی که در سیستم بافت پوست یا اپیدرم انجام داده ایم تا حد زیادی موفق شدیم بافت های پوستی که در اثر بیماری eb یا پروانه ای، دچار به هم چسبیدگی شده است را مداوا کنیم.

رئیس مرکز طب بازساختی «استفانو فراری» ایتالیا با بیان اینکه یک پای یک بیمار و همچنین دوپای فرد بیمار دیگری که از بیماری ناتوان کننده پروانه ای رنج می برد را با این روش درمان کرده ایم، افزود: پس از یک بررسی هفت ساله نتایج درمانی نشان داد که پای بیماران درمان شده است.

وی افزود:در ادامه، این روش نوین پزشکی را با همکاری متخصصان پوست اتریش در سالزبورگ با همان مسیر درمانی تکرار کردیم و نتایج درمانی امیدوار کننده بوده است و با توجه به اینکه اصلاح ژنتیکی انجام می شود، بیماری برگشت پذیر نیست.

این متخصص ایتالیایی تصریح کرد: سعی داریم با استفاده از ژن تراپی و بر اساس تاییدیه Holoclar که مخصوص سلول درمانی در اروپا است، یک نوع خاص از سلول های بنیادی چشم به نام لیمبوس را برای درمان بیماری های مربوط به بینایی استفاده کنیم و ژن درمانی را برای همه قابل دسترسی کنیم و این رویای من قبل از بازنشستگی است.

پروفسور لوکا در باره تاییدیه هولوکلار(Holoclar) گفت: این تاییدیه به این معناست که هر کسی که شب خوابید و صبح بیدار شد تصمیم نگیرد یک نوع سلول درمانی را بر روی یک نفر اجرا کند و قبل از آنکه سلول درمانی را به مرحله بالینی برساند تاثیرگذاری و بی خطر بودن آن را اثبات کند.

وی افزود: Holoclar سلول درمانی برای افرادی است که از آسیب سلول های بنیادی لیمبال رنج می برند که عموما در سوختگی چشم به دلایل فیزیکی یا شیمیایی اتفاق می افتد و سال ۲۰۱۵ از کمیته اروپایی سلول های بنیادی تاییدیه گرفته است.

این پروفسور ایتالیایی در پاسخ به اینکه عواملی که سبب موفقیت شما در این زمینه شده است چه بود، گفت: درمان بیماران و انجام طرح های تحقیقاتی یک کار تیمی است و بدون همکاری پزشکان متخصص، داروسازان و پژوهشگران سلول های بنیادی این موفقیت امکان پذیر نبود.