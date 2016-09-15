به گزارش خبرنگار مهر، سرویس های مبتنی بر مکان یا مکان محور (LBS ) مجموعه ای از خدمات وسیع و گسترده با کاربردهای متنوع فنی، تجاری، فرهنگی و امنیتی است که با استفاده از شبکه ها و ادوات انتهایی مخابراتی (گوشی، تبلت و ...) ارائه می شود و عملاً بخشی از پلتفرم ها و خدمات اینترنت اشیاء IoT به شمار می رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تنظیم مقررات حوزه فاوا در کشور، با تدوین مقررات لازم، زمینه ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده ارتباطی در کشور را فراهم می کند.

در ۱۰ سال اخیر با توسعه زیرساخت ها، شبکه ها و متعاقب آن خدمات پایه ارتباطی در شهرها و روستاها و مناطق دوردست کشور و با اشباع نسبی این خدمات، سرویس دهندگان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال تنوع کمی و کیفی در خدمات ارزش افزوده بر بستر این شبکه ها با هدف بهره گیری هرچه بیشتر از سرمایه گذاری و ارزش آفرینی اقتصادی بوده اند.

براین اساس هم اکنون نیز با توجه به اینکه اینترنت اشیاء (IoT) به عنوان موج بعدی توسعه در فضای ICT پس از انقلاب اینترنت و باند پهن، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی و OTTها، در حال رشد است و روز به روز فناوری ها، پلتفرم ها و خدمات آن گسترش می یابد، رگولاتوری قصد دارد در مورد چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان (LBS) در کشور تصمیم گیری کند.

از آنجا که عموما کشور ما توسعه دهنده فناوری از جمله در حوزه اینترنت اشیاء نیست، سیاستگذاری فعال و تنظیم مقررات کارآمد، مهمترین عاملی است که می تواند کشور را در زمینه تسهیل توسعه این فناوری و خدمات مرتبط با آن یاری کند.

در حال حاضر اینترنت اشیاء (IoT) در حوزه های مختلفی چون سلامت، خدمات شهر هوشمند، حمل و نقل توسعه یافته است. از آنجا که در ارائه بخشی از این خدمات گسترده، دارندگان پروانه (اپراتورهای ارتباطی ) نقش مستقیمی دارند، به نظر می رسد عدم وجود مقررات لازم برای ارائه این دسته از خدمات از یک سو، منجر به گسترش خدمات مبتنی بر GPS که تحت کنترل و نظارت شرکت های بین المللی غیر ایرانی است می شود و از سوی دیگر مانع از سرمایه گذاری اپراتورها برای ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه های تلفن همراه در کشور خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات مکان محور (LBS) به عنوان اولین دسته از خدمات اینترنت اشیاء را در دستور کار خود قرار داده و هم اکنون در حال تهیه پیش نویس پیشنهاد لازم برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان با اعلام فراخوان شرکت در نظرسنجی تخصصی، از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه خواسته است که در مورد چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان (LBS) در کشور نظرات خود را اعلام کنند.