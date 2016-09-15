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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

برای ارائه سرویس های اینترنت اشیا؛

ارائه «خدمات ارتباطی مکان محور» قانونمند می‌شود

ارائه «خدمات ارتباطی مکان محور» قانونمند می‌شود

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان (LBS) را در جهت ارائه خدمات اینترنت اشیاء در کشور، تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس های مبتنی بر مکان یا مکان محور (LBS ) مجموعه ای از خدمات وسیع و گسترده با کاربردهای متنوع فنی، تجاری، فرهنگی و امنیتی است که با استفاده از شبکه ها و ادوات انتهایی مخابراتی (گوشی، تبلت و ...) ارائه می شود و عملاً بخشی از پلتفرم ها و خدمات اینترنت اشیاء IoT به شمار می رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تنظیم مقررات حوزه فاوا در کشور، با تدوین مقررات لازم، زمینه ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده ارتباطی در کشور را فراهم می کند.

در ۱۰ سال اخیر با توسعه زیرساخت ها، شبکه ها و متعاقب آن خدمات پایه ارتباطی در شهرها و روستاها و مناطق دوردست کشور و با اشباع نسبی این خدمات، سرویس دهندگان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال تنوع کمی و کیفی در خدمات ارزش افزوده بر بستر این شبکه ها با هدف بهره گیری هرچه بیشتر از سرمایه گذاری و ارزش آفرینی اقتصادی بوده اند.

براین اساس هم اکنون نیز با توجه به اینکه اینترنت اشیاء (IoT) به عنوان موج بعدی توسعه در فضای ICT پس از انقلاب اینترنت و باند پهن، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی و OTTها، در حال رشد است و روز به روز فناوری ها، پلتفرم ها و خدمات آن گسترش می یابد، رگولاتوری قصد دارد در مورد چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان (LBS) در کشور تصمیم گیری کند.

از آنجا که عموما کشور ما توسعه دهنده فناوری از جمله در حوزه اینترنت اشیاء نیست، سیاستگذاری فعال و تنظیم مقررات کارآمد، مهمترین عاملی است که می تواند کشور را در زمینه تسهیل توسعه این فناوری و خدمات مرتبط با آن یاری کند.

در حال حاضر اینترنت اشیاء (IoT) در حوزه های مختلفی چون سلامت، خدمات شهر هوشمند، حمل و نقل توسعه یافته است. از آنجا که در ارائه بخشی از این خدمات گسترده، دارندگان پروانه (اپراتورهای ارتباطی ) نقش مستقیمی دارند، به نظر می رسد عدم وجود مقررات لازم برای ارائه این دسته از خدمات از یک سو، منجر به گسترش خدمات مبتنی بر GPS که تحت کنترل و نظارت شرکت های بین المللی غیر ایرانی است می شود و از سوی دیگر مانع از سرمایه گذاری اپراتورها برای ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه های تلفن همراه در کشور خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات مکان محور (LBS) به عنوان اولین دسته از خدمات اینترنت اشیاء را در دستور کار خود قرار داده و هم اکنون در حال تهیه پیش نویس پیشنهاد لازم برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان با اعلام فراخوان شرکت در نظرسنجی تخصصی، از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه خواسته است که در مورد چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مکان (LBS) در کشور نظرات خود را اعلام کنند.

کد مطلب 3769556

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