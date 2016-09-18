حجتالاسلام ابوالقاسم لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح اوقات فراغت تابستان ۹۵، اظهار کرد: در تابستان امسال ۴۲ پایگاه اوقات فراغت در سطح مساجد شهرستان بیرجند برپا شد.
وی با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۱۳۷ نفر از کلاسهای این پایگاهها بهرهمند شدند، بیان کرد: از این تعداد ۵۴۵ نفر خواهر و ۵۹۲ نفر برادر بودند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند با بیان اینکه از این تعداد ۱۱ پایگاه هسته جوان و ۳۱ پایگاه نیز بوستانهای معرفت بودند، عنوان داشت: بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان و هستههای فرهنگی جوان ویژه جوانان برگزار شد.
لطفی از شرکت ۷۷۱ نفر در کلاسهای اوقات فراغت بوستانهای معرفت و ۳۶۶ نفر در کلاسهای اوقات فراغت هستههای فرهنگی جوان خبر داد.
وی به برنامههای اجراشده در این پایگاهها اشاره کرد و افزود: فراگیری قرآن کریم، روخوانی و روانخوانی قرآن، تفسیر، تجوید، احکام و معارف اسلامی از جمله آموزشهای ارائهشده در این پایگاهها بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند ادامه داد: در این پایگاهها فعالیتهای فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان توسط روحانیونی از حوزههای علمیه قم، مشهد و روحانیون مستقر در استان برگزار شد.
به گفته وی فعالیت پایگاههای اوقات فراغت از ۲۰ تیرماه تابستان امسال آغاز و تا ابتدای شهریورماه نیز ادامه دارد.
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