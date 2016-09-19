سرمایه گذاری سپاه ناحیه ایلام برای اجرای طرح های خوداشتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله کریمیان ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: عملیات ساخت ۶۰ واحد مسکونی برای نیازمندان این شهرستان در جریان است که تاکنون ۱۷ مورد به افراد واجد شرایط واگذار شده است.

وی در ادامه به آغاز برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۱۴۰ ویژه برنامه همزمان با این ایام در شهرستان ایلام برگزار می شود که مهمترین آنها بازنمایی عملیات عاشورا در مدت سه شب در بوستان چقاسبز، برگزاری اردوهای راهیان نور، یادواره شهدا، دیدار با خانواده های این عزیزان، نشست های بصیرتی، پیاده روی خانوادگی از محل میدان ارغوان تا مزار شهدای گمنام، محافل انس با قرآن، شب های شعر و خاطره و گردهمایی بزرگ بسیجیان است.

وی تاکید کرد: امروز هرچه توانمندی داریم به برکت دوران دفاع مقدس است و مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند برای آینده هیچ نگرانی نداریم چراکه امروز توانسته‌ایم به جایگاهی که در خور و شان این ملت بزرگ است دست یابیم.

فرمانده سپاه ناحیه ایلام اضافه کرد: فرهنگ دفاع مقدس و ارزش های آن باید بیش از پیش در جامعه نشر داده شود و تا زمانیکه این تفکر در میان مردم و بویژه نسل جوان و نوجوان حاکم باشد، گزندی نظام را تهدید نمی کند.