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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

رئیس سازمان امور دانشجویان:

افزایش تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره تحصیلات تکمیلی

افزایش تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره تحصیلات تکمیلی

رئیس سازمان امور دانشجویان با اعلام تحصیل ۶۳ هزار دانشجوی ایثارگر در دانشگاه‌های وزارت علوم گفت: تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره تحصیلات تکمیلی در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صدیقی در یکصد و پنچاه و یکمین نشست شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران که به میزبانی وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت:  خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر  وظیفه ما است ولی باید این خدمت رسانی به شکل هدفمند، در جای مناسب و عزتمندانه صورت بگیرد.

وی  گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر از توانمندی های علمی خوبی برخوردار هستند  و در سال جاری، رتبه یک رشته ریاضی و فنی، ۲ و ۵  رشته علوم انسانی و  ۲۹ و ۵۱ علوم تجربی از بین دانش آموزان شاهد و ایثارگر  بودند .

صدیقی با اشاره به تشکیل کمیته انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سازمان دانشجویان گفت: در سال تحصیلی  گذشته ۱۰۰۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر از فرصت مهمانی یا نقل و انتقال استفاده کردند و  در شهریورماه سال جاری نیز این خدمات به حدود ۴۵۰ دانشجوی ایثارگر ارائه شد.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان،  تشکیل کمیته سامان دهی و بهبود عملکرد استادان شاهد و ایثارگر، برگزاری المپیاد ورزشی، برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و ارزیابی دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها را بخش دیگری از خدمات سازمان امور دانشجویان در حوزه  دانشجویان شاهد و  ایثارگر نام برد.

کد مطلب 3773787
زهرا سیفی

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