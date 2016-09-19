افزایش تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صدیقی در یکصد و پنچاه و یکمین نشست شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران که به میزبانی وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر وظیفه ما است ولی باید این خدمت رسانی به شکل هدفمند، در جای مناسب و عزتمندانه صورت بگیرد.

وی گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر از توانمندی های علمی خوبی برخوردار هستند و در سال جاری، رتبه یک رشته ریاضی و فنی، ۲ و ۵ رشته علوم انسانی و ۲۹ و ۵۱ علوم تجربی از بین دانش آموزان شاهد و ایثارگر بودند .

صدیقی با اشاره به تشکیل کمیته انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سازمان دانشجویان گفت: در سال تحصیلی گذشته ۱۰۰۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر از فرصت مهمانی یا نقل و انتقال استفاده کردند و در شهریورماه سال جاری نیز این خدمات به حدود ۴۵۰ دانشجوی ایثارگر ارائه شد.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، تشکیل کمیته سامان دهی و بهبود عملکرد استادان شاهد و ایثارگر، برگزاری المپیاد ورزشی، برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و ارزیابی دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها را بخش دیگری از خدمات سازمان امور دانشجویان در حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر نام برد.