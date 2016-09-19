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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۲

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد؛

نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۵ اعلام شد/ ۳۹۸ هزار نفر قبول شدند

نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۵ اعلام شد/ ۳۹۸ هزار نفر قبول شدند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۵ اعلام شد و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۳۹۸ هزار و ۸۳۲ نفر در آزمون سراسری سال ۹۵ قبول شدند که از این تعداد ۲۲۷ هزار و ۵۱۸ نفر در دوره های با آزمون و بیش از ۱۷۱ هزار نفر در دوره های بدون آزمون پذیرفته شدند.

وی افزود: داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۵ می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در دوره های روزانه تعداد ۱۲۵ هزار و ۳۹ نفر، در دوره شبانه ۲۷ هزار و ۵۷ نفر، در دوره های پیام نور ۱۴۳ هزار و ۹۲۲ نفر، در دوره تربیت معلم ۶ هزار و ۷۸۵ نفر، در دوره های غیرانتفاعی و غیر دولتی ۸۵ هزار و ۷۴۴ نفر و در مجموع دوره های مجازی، پردیس های خودگردان و سهمیه مازاد بیش از ۱۰ هزار نفر پذیرفته شدند.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان ثبت نام در دانشگاه ها باید به سایت دانشگاه ها و اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنند.

کد مطلب 3773992
زهره بال

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    نظرات

    • نسرین قاسمپور ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
      0 0
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      باسلام نتایج کنکورباعث شگفتی بود وابهامات و وسوالاتی در ذهن داوطلبان وخانواده هایشان ایجاد کرد چرا باانکه ظرفیت دانشکاهها نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم بود به چه علت در رشته های پزشکی در منطقه ی ۱ در سال ۹۴ اخرین رتبه قبولی ۳۴۰۰در پردیس خودگردان بود ولی در سال ۹۵ داوطلبینی که زیر ۳۰۰۰ بودند حتی نتوانسته اند در پردیس خودگردان قبول شوند؟ !!!
    • نسرین قاسم پور ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
      0 0
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      چرا سازمان سنجش روش محاسبه ۲۵ درصد دروس نهایی داوطلبان را بگونه ای طراحی نمود که داوطلبینی که معدل نهایی انها ۱۹ به بالا بود نتوانستند ازاین ۲۵ درصد استفاده کنند چه کسی جوابگویی زحمات انها می باشد وایا این عین ظلم نیست؟
    • محمد ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
      0 0
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      امسال دانشگاه فرهنگیان تکمیل ظرفیت داره؟

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