نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۵ اعلام شد/ ۳۹۸ هزار نفر قبول شدند

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۳۹۸ هزار و ۸۳۲ نفر در آزمون سراسری سال ۹۵ قبول شدند که از این تعداد ۲۲۷ هزار و ۵۱۸ نفر در دوره های با آزمون و بیش از ۱۷۱ هزار نفر در دوره های بدون آزمون پذیرفته شدند.

وی افزود: داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۵ می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در دوره های روزانه تعداد ۱۲۵ هزار و ۳۹ نفر، در دوره شبانه ۲۷ هزار و ۵۷ نفر، در دوره های پیام نور ۱۴۳ هزار و ۹۲۲ نفر، در دوره تربیت معلم ۶ هزار و ۷۸۵ نفر، در دوره های غیرانتفاعی و غیر دولتی ۸۵ هزار و ۷۴۴ نفر و در مجموع دوره های مجازی، پردیس های خودگردان و سهمیه مازاد بیش از ۱۰ هزار نفر پذیرفته شدند.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان ثبت نام در دانشگاه ها باید به سایت دانشگاه ها و اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنند.