به گزارش خبرنگار مهر؛ استیضاح وزیر آموزش و پرورش مرداد ماه سال جاری در مجلس کلید خورد و حدود ۷۰ نماینده مجلس این استیضاح را امضا کردند.

کمیسیون آموزش و تحقیقات در ۳ جلسه مشترک با استیضاح کنندگان و وزیرآموزش و پرورش این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در آخرین جلسه کمیسیون قبل از تعطیلات مجلس استیضاح کنندگان اعلام کردند که بر استیضاح فانی،باقی هستند و هیات رئیسه کمیسیون باید این موضوع را به هیات رئیسه مجلس اعلام کند.

بر اساس اظهارات جبار کوچکی نژاد یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح هیات رئیسه مجلس، دولت و وزرات آموزش و پرورش تلاش های زیادی را برای پس گرفتن امضاها انجام داده بودند اما این تلاش ها نتیجه نداد و همچنان استیضاح کنندگان بر نظر خود باقی هستند.

وی ۱۰ شهریور ماه قبل از آغاز تعطیلات مجلس اعلام کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات طی نامه ای به هیات رئیسه اعلام کرد استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش همچنان بیش از ۱۰ نفر بر استیضاح پافشاری دارند.

کاتب:کمیسیون آموزش و تحقیقات هنوز از نتیجه جلسات استیضاح کنندگان و فانی گزارش نداده است

غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور فانی و استیضاح کنندگان هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش:یکشنبه گزارش کمیسیون از بررسی استیضاح فانی به مجلس ارائه می شود

میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در این خصوص در گفتگو با مهر گفت: گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص در خواست استیضاح فانی پس از جمع بندی یکشنبه به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

به نظر می رسد کمیسیون آموزش و تحقیقات فرصت تعطیلات ۳ هفته ای مجلس را برای رایزنی مدیران استانی با نمایندگان مغتنم شمرده و صبر کرده تا گزارش نهایی خود در مورد استیضاح را بعد از تعطیلات مجلس به هیات رئیسه ارائه دهد.

۵۰ نفر از استیضاح کنندگان بر رای خود باقی هستند

جبار کوچکی نژاد نیز در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: ۷۰ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر آموزش و تحقیقات را امضا کرده بودند که ۲۰ نفر امضایشان را پس گرفتند و۵۰ نماینده دیگر بر لزوم استیضاح وزیر آموزش و پرورش باقی هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات باید گزارش خود را در این خصوص به هیات رئیسه ارائه دهد و اعلام کند که هنوز نمایندگان بر نظر خود مبنی بر استیضاح باقی هستند.

وی ادامه داد: هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در آخرین جلسه قبل از تعطیلات قرار بود جمع بندی خود در خصوص جلسات استیضاح کنندگان و وزیر آموزش و پرورش و باقی بودن ۵۰ نفر از نمایندگان بر استیضاح فانی را طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس اعلام کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار داشت: کمیسیون وظیفه دارد به هیات رئیسه مجلس اعلام کند استیضاح کنندگان بر رای و نظر خود باقی هستند.

وی همچنین از بررسی نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش مهر طبق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس؛ هیات رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از امضا کنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی کاهش امضای نمایندگان تاثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود.

طبق آیین نامه داخلی مجلس بیش از ده روز از بررسی استیضاح در کمیسیون آموزش و تحقیقات گذشته و باید امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات نظر خود را در مورد استیضاح اعلام کرده و هیات رئیسه مجلس در صورت اصرار استیضاح کنندگان طرح استیضاح را اعلام وصول کند.