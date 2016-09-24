«سرخِ سفید» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو رمان «سرخ سفید» و «من منچستر یونایتد را دوست دارم» نوشته مهدی یزدانی‌خرم به تازگی به چاپ سوم و ششم رسیده‌اند.

«سرخ سفید» پس از ۶ ماه از چاپ اولش، به تازگی به چاپ سوم رسیده است. داستان این اثر درباره یک رزمی کار ۳۳ ساله است که در باشگاهی در خیابان ۱۶ آذر تمرین می‌کند. این شخصیت برای گرفتن کمربند سیاه باید ۱۵ مبارزه را از سر بگذارند و این مبارزه‌ها در قالب فلش بک‌هایی در رمان روایت می‌شوند.

شخصیت‌های دخیل در داستان از استخوان‌های رضاخان گرفته تا کشیش یونانی تنوع دارند و جنازه هویدا و فروشنده کتاب‌های جلد سفید از دیگر شخصیت‌های غریب آن هستند.

رمانِ دیگر این نویسنده‌ی سی و شش ساله یعنی «من منچستریونایتد را دوست دارم» نیز به چاپ ششم رسید و با جلدی جدید در بازار کتاب پخش شده است. این رمان نیز روایتی‌ست در فاصله‌ی سال‌های دهه‌ی بیست شمسی تا اول دهه‌ی سی و انبوهی شخصیت که در دلِ تاریخی خشن گم می‌شوند. این رمان جوایز مختلفی از جمله جایزه‌ی ادبی هفت‌اقلیم را از آن خود کرده است. ناشرِ این رمان نیز نشر چشمه است.

مهدی یزدانی‌خُرم هم‌چنین در حالِ نوشتنِ رمانِ تازه‌ی خود با نامِ «سرخِ سیاه» است. رمانی که در سال‌های دهه شصت می‌گذرد و روایتی‌ست از روزگارِ یک خانواده در محله‌ای در شرقِ تهران. یزدانی‌خُرم متولد سال ۱۳۵۸ است و علاوه بر نویسندگی سال‌هاست که به عنوان منتقد ادبی و روزنامه‌نگار نیز مشغول به کار است.