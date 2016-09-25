آغاز کشت گندم در کشور/ واردات برای تجار به صرفه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه امسال ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید و تا امروز ۱۱ میلیون و ۴۸۵ هزار تن به صورت تضمینی خریداری شده است، گفت:دولت ۴ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است که در اسرع وقت، با همکاری سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.
وی افزود: خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و امیدواریم با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، مابقی بدهی دولت به گندمکاران را پرداخت کنیم.
معاون اقتصادی و برنامهریزی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که پول گندمکاران سریعتر به دست آنها برسد.
بخشنده اضافه کرد: در هفتههای گذشته با همکاری دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موفق شدیم ۳ هزار میلیارد تومان اوراق سلف گندم را به فروش برسانیم و این مبلغ را تا پیش از عید غدیر، به حساب گندمکاران واریز کردیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از گندمکاران به علت تاخیر در پرداخت پول گندم عذرخواهی کرد و درباره تامین نهادههای موردنیاز آنها برای فصل زراعی جدید اظهار داشت: فصل کشت گندم در استانهای سردسیر و نیمه گرمسیری شروع شده و نهادههای موردنیاز آنها مانند کود، سم و بذر به اندازه کافی تامین شده است.
وی درباره اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات راهبردی برای سال زراعی ۹۵ - ۹۶ نیز افزود: وزارت جهاد کشاورزی دو ماه پیش، پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه داده؛ اما هنوز قیمتها تصویب و ابلاغ نشده است و امیدواریم در اسرع وقت اعلام شود.
بخشنده، درباره انتشار برخی اخبار درباره واردات گندم به کشور، تصریح کرد: هیچگونه نیازی به واردات گندم نداریم و تولید مازاد بر نیاز است؛ بنابراین پیشنهاد صادرات سه میلیون تن آرد و گندم دروم را ارائه کردیم که امیدواریم عملی شود.
وی تاکید کرد: با توجه به تعرفههای اقتصادی برای واردات گندم، تصور نمیکنم واردات گندم با قیمت کیلویی ۹۰۰ تومان برای تجار به صرفه باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون آرد برای نانواییها با قیمت ۶۶۰ تومان و برای اصناف و صنایع با نرخ هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان ارائه میشود، بنابراین واردات به صرفه نخواهد بود.
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