کشت 390 هزار هکتار گندم در گلستان

مختار مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال از لحاظ بارندگی شرایط خوبی برای کشت نداشتیم و در آذر ماه با بارش متوسط 80 تا 90 میلی متر در استان کشت ما در یک شرایط خاص انجام گرفت.

وی در ادامه با بیان این که تنها 150 تا 180 هزار هکتار اراضی استان ما کشت آبی و بقیه دیم است گفت: برای بقیه کشت ما در استان متوسل به بارندگی هستیم و شرایط استان ما در حال حاضر به گونه ای است که اگر مدیریت منابع آبی نداشته باشیم با مشکلات عدیده ای در کشت مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی دی ماه شهر گرگان تنها 6 میلی متر بوده است وبیشترین میزان بارش را در دی ماه با 18 میلی متر در علی آباد و مراوه تپه داشتیم که در سال گذشته در همین فصل سال میزان بارندگی در علی آباد 56 و در وراوه تپه 26 میلی متر بوده است و این نشانگر این است که ما عملا در دی ماه برای بحث کشاورزی بارندگی در استان نداشتیم، زیرا عملا بارندگی زیر 20 میلی متر در کشاورزی بارندگی محسوب نمی شود.

مهاجر بیان داشت: برای کشاورزان جلسات خشکسالی برگزار کدیم و توصیه ما این بوده است که کشاورزان در صورت عدم بارندگی آبیاری را آغاز کنند و همچنین آب سد ها و آب بندان ها را رها کرده ایم که کشاورزان بتوانند آبیاری را شروع کنند تا تضمینی در تولید اتفاق بیفتد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با بیان این که امسال برنامه کشت 5 هزار هکتاری سیب زمینی را در استان داشتیم گفت: اما عملا سه هزار و 800 هکتار کشت سیب زمینی در استان داشتیم و در کشت جو هم 60 هزار هکتار داشتیم که طبق برنامه پیش رفتیم .

وی افزود: در محصول کلزا 38 هزار کشت در استان داشتیم اما به علت شرایط کمبود بارندگی سطح سبز ما 32 هزار هکتار است و بقیه سبز نشد.