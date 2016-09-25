ایران ۸۴ میلیارد دلار علیه آمریکا در دعاوی حکم گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی سنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت امنیت پایدار فعلی حاصل ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهادت شهدای گرانقدر است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست مطرح شد که چرا آمریکا با حجم عظیم اقدامات و رفتارهای نقض حقوق بشر مورد سوال قرار نمی‌گیرد و ضرورت دارد در آستانه سیزده آبان، وجوه مختلف نقض حقوق بشر در آمریکا به نمایش گذاشته و افشاگری و روشنگری در این زمینه انجام شود.

نقوی حسینی گفت: در ادامه جلسه، با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق ملت و دولت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها، احکام صادر شده در محاکم بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درخواست کنندگان تحقیق و تفحص معتقدند با توجه به ظلم‌ها، خیانت‌ها و جنایات آمریکا علیه ایران، به صورت شایسته تظلم‌خواهی صورت نگرفته است. فلاحت پیشه به نمایندگی از طرف پانزده نماینده متقاضی تحقیق و تفحص طرح موضوع کرد.

وی گفت: صدور احکام علیه ایران قابل مقایسه با احکامی که برای ایران صادر شده، نیست و سوال این است چرا دفتر حقوقی ریاست جمهوری کم کاری کرده است؟ در حالی که مجلس سه قانون مشخص در این ارتباط تصویب کرده است. عملکرد دولت در ارتباط با حقوق ملت ایران و اجرای قوانین مذکور چه بوده است.

نقوی حسینی افزود: انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور از حساسیت مجلس و نمایندگان مطرح کننده تحقیق و تفحص نسبت به حقوق شهروندان تشکر کرد و گفت مقابله جمهوری اسلامی با نظام سلطه در راستای آرمان‌های انقلاب ادامه‌دار است و با افتخار می گویم که جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر زیاده خواهی‌ها و سلطه‌گری‌های نظام سلطه ایستاده است. مواجه حقوقی با نظام سلطه، یکی از این وجوه مقابله محسوب می‌شود و دولت به طور مستمر دعاوی جمهوری اسلامی علیه نظام سلطه و مقابله با دعاوی به ناحقه نظام سلطه ایران را پیگیری می کند. در این زمینه از قوه قضاییه هم تشکر می کنیم که یک شعبه (شعبه ۵۵) را به احقاق حقوق ملت ایران اختصاص داده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست اظهار داشت تاکنون ایران علیه آمریکا ۸۴ میلیارد دلار در دعاوی حکم گرفته و آمریکا نیز۵۴ میلیارد دلارعلیه ایران حکم گرفته، ۱۰۸ پرونده علیه آمریکا ثبت شده، ۸۰ پرونده مربوط به خسارات ناشی از بمباران‌های شیمیایی است، ۷۲ پرونده علیه اقدامات تروریستی آمریکایی‌ها علیه شهروندان ایرانی ثبت شده است. با افتخار عرض می‌کنم که در مقابل دعاوی علیه آمریکا و نظام سلطه، ایران دست برتر را دارد.

براساس این گزارش در نهایت بنابر این شد سوالات زیر مورد بررسی گروه تحقیق و تفحص قرار گیرد:

۱- دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مربوط چه عملکردی در این ارتباط داشته‌اند.

۲-به طور دقیق چه احکامی له یا علیه ایران صادر شده و رقم‌های دقیق آن چقدر است.

۳- چه اقداماتی برای مقابله حقوقی با آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

۴- به طور مشخص دولت در قبال پرونده‌هایی چون قوانین سه گانه مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق قربانیان جنایات شیمیایی، تروریستی، حقوق بشری چه اقداماتی انجام داده است.

۵- به طور موردی موضوع پرونده ایرباس به کجا رسیده و چگونه فیصله یافته است.