به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس به همراه معرفی برگزیدگان آن با حضور معاون هنری وزارت ارشاد دوشنبه ۵ مهرماه در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس از ساعت ۱۸ برگزار می شود.

در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس که با حضور ۱۲ گروه تئاتری از دوم مهرماه آغاز شد تماشخانه های استاد هودی و استاد سپاسدار به همراه تالار سبز مجموعه فرهنگی و هنری حافظ ارشاد به اجراها اختصاص یافت.

در روز پایانی این جشنواره نیز اجرای پایانی به تئاتر «پنجاه و چهارمین سالگرد» به کارگردانی آرمین حمدی پور از شیراز اختصاص دارد که در نوبت های ۹ و ۱۱ صبح دوشنبه تماشاخانه استاد سپاسدار روی صحنه می رود.

بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس همچنین میزان نمایشگاهی از عکس های تئاتر ادیب حدائق است که تا ۸ مهرماه جاری در نگارخانه استاد غلامی به نمایش در آمده است.