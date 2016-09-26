خبرگزاری مهر- گروه استانها: بسیاری از کسانی که زندگی خود را در مسیر جستجوی گنج در سراب سکههای تقلبی باختهاند از پیامکهایی میگویند که بوی گنج را به مشامشان آورده و دلشان را هوایی کرده بود تا برای دستیابی به گنج قصهها راهی سفری تا سراب آرزوها شوند.
پیامکهایی که برای مالباختگان ارسال میشود همه لحنی عامیانه دارند که در آنها فردی که خود را عشایری کمسواد جلوه میدهد از یافتن گنجی میگوید که دنبال «آبکردن» آن است و حال گویا دست به دامن شهروندانی از جایجای ایران شده تا در این مسیر همراهیاش کند.
پیامکهایی که بوی گنج خیالی میدهند
و چه خوشخیالاند آنها که فرستنده این پیامکها را افراد بی سواد میدانند درحالیکه آنها منتظرند تا این خوشخیالان را مهمان کلاه گشاد خود کنند و چه بسیارند سادهلوحانی که پولهایشان را در این مسیر به باد میدهند و تازه میفهمند که هیچ گنجی از ابتدا در کار نبوده است.
مشکل سکههای تقلبی در استان لرستان بهویژه شهرستان ازنا و الیگودرز شاید محدود به این نقطه جغرافیایی نباشد. در میان مالباختگان میتوان نامهایی را دید که به دنبال گنج از قم، تبریز، ارومیه، اصفهان، کرمانشاه، تهران و ...هر نقطه ایران که تصور کنی به مرز لرستان و اصفهان در شهرستان الیگودرز آمدهاند تا معاملهای انجام دهند که زندگیشان را ازاینرو به آن رو کند و حال باید با عنوان «مالباخته» به دنبال پول ازدسترفته بدوند.
افسوس بیشتر آنجاست که گاه در میان مالباختگان افرادی با سطح تحصیلات بالا هم دیده میشود که داراییشان را دستمایه پیامکی دروغین کرده و حالا باید برای به دست آوردن مال ازدسترفتهشان راهی راهروهای کلانتریها و دادگاهها شوند.
سکههای طلایی از جنس «سیمهای برق»
گفته میشود این سکههای تقلبی که برخی از افراد برای آنها از دهها میلیون تومان پول خود میگذرند از سیمهای برق سرقت شده ساخته میشوند و شاید وقتی مالباختگان به این موضوع فکر میکنند دلشان بیشتر بسوزد که بابت چه چیزی پولشان را دور ریختهاند.
برای دیدن سکههای تقلبی که نام کلاهبرداریهای ۷۰۰ میلیونی، ۵۰۰ میلیونی، ۱۵۰ میلیونی و ...را با خود یدک میکشند نیاز به رفتن تا جای دوری نیست. برای دیدن این سکههای کذایی میتوان به پلیس آگاهی استان یا ادارات پلیس شهرستانهای یادشده سر زد.
و اما اوج این معضل آنجاست که به سراغ آمار میرویم و میبینیم که رقم کلاهبرداریهای صورت گرفته در سال گذشته به بیش از دو میلیارد تومان رسید تا زنگ خطر در این زمینه به صدا درآید.
کلاه گشادی که سرخوش خیالان میرود
سرهنگ عباس نظری رئیس پلیس آگاهی لرستان در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال پیامکهایی از سوی کلاهبرداران میگوید: کلاهبرداران در تماسهای اول چند سکه واقعی را برای جلب اعتماد به افراد خریدار نشان میدهند.
وی بابیان کلاهبرداران در پیامکهایی مطرح میکنند که این سکهها را پیداکردهایم اما جایی بلد نیستیم که آنها را به فروش برسانیم و از فرد طعمه میخواهند که سکهها را از آنها خریداری کنند گفت: بهمحض انجام معامله این افراد با گفتن اینکه احتمال دارد که دستگیر شویم سریع آن محل را ترک میکنند.
رئیس پلیس آگاهی لرستان بیان داشت: من تعجب میکنم که باوجوداین همه اطلاعرسانی که توسط پلیس و رسانهها صورت گرفته چرا بازهم بعضیها گول کلاهبرداران را میخورند و سکههای تقلبی را معامله میکنند و اموال خود را از دست میدهند.
۵۰ کلاهبردار سکههای تقلبی راهی زندان شدند
جعفر بدری رئیسکل دادگستری لرستان نیز در این رابطه بابیان اینکه کلاهبرداران آنقدر حرفهای عمل میکنند که فرد خریدار را به طمع میاندازند گفت: سناریو و طراحی صحنه بهگونهای پیش میرود که طعمه یا فرد خریدار باور میکند که این سکههای تقلبی، سکههای اصل است.
وی بابیان اینکه محل مبادله سکهها طوری طراحی میشود که بعدها برای فرد شاکی یا متضرر شناسایی محل مشکل است گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ نفر زندانی در رابطه با خریدوفروش سکههای تقلبی در استان داریم.
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه جالب این بوده که در بین مالباختگان افراد کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند و باسواد هستند گفت: اینگونه نیست که طعمهها و مالباختگان همه افراد بیسوادی باشند.
بههرروی جای بسی تعجب است که بهرغم اطلاعرسانیهای صورت گرفته بازهم کم نیستند کسانی که پولهای میلیونی را در مسیر یافتن گنج خیالی به جیب کلاهبرداران میریزند تا نصیب این معامله برای آنها افسوس و حسرت باشد.
روایت خسران مالباختگان در مسیر سکههای تقلبی روایت تلخی است از کسانی که میلیونها تومان پول را بابت سکههایی میپردازند که یک ریال هم ارزش ندارند. امید میرود مردم با هوشیاری جلوی این کلاهبرداریهای میلیونی را بگیرند.
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