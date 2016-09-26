موج اعتراضات دانشجویان سنواتی/ طولانی شدن تحصیل جریمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون سنوات دانشجویان در صورتی که در مقطع کارشناسی نتوانند در ترم ۸ تحصیلی، در مقطع کارشناسی ارشد در ترم ۴ تحصیلی و در دکتری در ترم ۸ تحصیلی فارغ التحصیل شوند ادامه تحصیل آنها منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.

براساس این قانون دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسیده باشد نمی توانند از تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم نیز استفاده کنند و استفاده از خدمات رفاهی مانند خوابگاه و تغذیه برای آنها هزینه های زیادی را به همراه خواهد داشت.

باتوجه به اینکه دانشگاه های دولتی با مشکل کمبود ظرفیت خوابگاهی مواجه هستند در برخی موارد اجرای قانون سنوات منجر می شود تا به دانشجویانی که مشمول این قانون قرار می گیرند خوابگاه اختصاص داده نشود.

برنامه دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به قانون سنوات

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از اولین دانشجویانی بودند که به اجرای قانون سنوات در دانشگاه ها اعتراض کردند و این دانشجویان معتقد بودند که اجرای این قانون هزینه های دانشجویان را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد.

اعتراض این دانشجویان منجر شد تا مسئولان این دانشگاه جلسه تشکیل دهند و نتیجه این جلسه منجر به ارائه راهکارهایی برای رفع برخی از مشکل این دانشجویان شد.

محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در نشست شورای این دانشگاه اعلام کرد که اگر سنوات دانشجویان خارج از اراده و اختیار دانشجویان رخ دهد بنابراین به دانشجویان کمک می کنیم تا آنها مشمول هزینه های اضافی نشوند.

وی افزود: اساتید راهنما و مدیران گروه ها در به ثمر رسیدن به موقع پایان نامه و رساله های دانشجویان نقش مهمی دارند و اگر از دانشجویان پشتیبانی نشود این امر تبعات سنگینی برای دانشگاه و دانشجو خواهد داشت.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در این راستا روسای دانشکده ها باید به مدیران گروه ها و اساتید راهنما تاکید کنند که با مدیریت و کنترل لازم، پروپوزال ها به موقع تصویب شوند و استادان باید برای تحقق این امر برنامه تحقیقاتی و نقشه راه داشته باشند.

احمدی تصویب به موقع پروپوزال، ‌ آغاز پژوهش دانشجویان از ابتدای دوره تحصیل، ‌عدم انتظار خارج از ظرفیت برای تهیه مقاله از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری را از موارد مهم در خصوص اتمام به موقع دوره تحصیلی دانشجویان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: باید از تجربه برخی از دانشکده ها در زمینه فارغ التحصیلی به موقع دانشجویان استفاده شود و اساتید راهنما نیز به صورت هفتگی جلساتی با دانشجویان خود داشته باشند و مدیریت در زمان اجرای پایان نامه و رساله را جدی گیرند.

تمهیدات دانشگاه اصفهان برای دانشجویان سنواتی

اعتراض به اجرای قانون سنوات به دانشجویان دانشگاه اصفهان نیز رسید و جمعی از دانشجویان این دانشگاه هفته گذشته اقدام به اعتراض به اجرای این قانون کردند و مسئولان این دانشگاه نیز برای رفع مشکل دانشجویان تشکیل جلسه دادند.

هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی های صورت گرفته و باتوجه به اینکه دانشجویان معتقد بودند از اجرای این قانون اطلاعی نداشته اند بنابراین قرار شد، تحصیل در ترم ۹ برای دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی جاری رایگان باشد.

وی افزود: در صورتی که دانشجویان بتوانند در ترم ۹ تحصیلی فارغ التحصیل شوند هزینه ای از آنها دریافت نخواهد شد.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه برخی از دانشجویان از اجرای قانون سنوات در نیمسال تحصیلی اول سال ۹۵-۹۶ اظهار بی اطلاعی کرده اند بنابراین هیات رئیسه دانشگاه اجرای این قانون را به نیمسال دوم تحصیلی موکول کرد.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: قانون سنوات برای دانشجویان این دانشگاه از ترم تحصیلی آینده و از بهمن ماه اجرایی می شود.

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تصویب هیات رئیسه دانشگاه اصفهان و برای اینکه دانشجویان دچار مشکل مالی نشوند قانون سنوات و اخذ شهریه برای ادامه تحصیل از بهمن ماه در این دانشگاه اجرایی می شود. این قانون برای دانشجویانی است که نمی توانند طی زمان مشخص فارغ التحصیل شوند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به پولی شدن تحصیل

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور بودند که روز گذشته و همزمان با مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه اقدام به اعتراض اجرای قانون سنوات در این دانشگاه کردند.

این دانشجویان معتقد بودند که تحصیل در دانشگاه های دولتی نباید برای دانشجویان منجر به پرداخت هزینه شود.

اعتراض این دانشجویان از صبح تا بعدازظهر روز گذشته ۴ مهرماه در مقابل زمین چمن این دانشگاه برگزارشد.

احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دانشگاه اگر دانشجوی کارشناسی ارشد به دلیل کاربردی بودن پایان نامه و اجرای پروژه هایی که منجر به ساخت دستگاهی شود مجبور به ادامه تحصیل در ترم ۵ شود از وی هزینه های تحصیل اخذ نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در این دانشگاه به دانشجویان دارای پایان نامه کاربردی گرنت دانشجویی پرداخت می شود که اگر دانشجویی به دلیل پایان نامه دچار سنوات شود، اساتید از محل گرنت دانشجویی هزینه های تحصیل دانشجو در ترم های بعد از تکمیل سنوات را پرداخت کنند.

اعتراض به اجرای یک قانون به دانشگاه شریف رسید

اعتراض به اجرای قانون سنوات تنها به دانشگاه های بزرگی مانند تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و اصفهان ختم نشد و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز روز گذشته ۴ مهرماه اقدام به تجمع اعتراضی برای اجرای این قانون کردند.

این دانشجویان نیز معتقد هستند دانشجویان توانایی پرداخت هزینه برای ادامه تحصیل را ندارند و اجرای این قانون دانشجویان را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

نامه معاون وزیر علوم به دانشگاه ها درباره سنوات

مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم هفته گذشته نامه ای درخصوص دانشجویان سنواتی به دانشگاه ها ارسال کرده و در این نامه تاکید شده است اگر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ها به دلایلی مجبور به ادامه تحصیل در ترم ۵ شوند پرونده دانشجو باید به کمیسیون موارد خاص ارجاع شود.

وی همچنین اعلام کرد: اگر طولانی شدن تحصیل در اختیار دانشجو نباشد و عواملی مانند استاد راهنما دخیل باشد نباید از دانشجو هزینه ای گرفت اما در غیر این صورت هزینه تحصیل باید توسط دانشجو پرداخت شود.

شریعتی افزود: در مقطع کارشناسی پیش بینی شده که دانشجو در شرایط خاص با تصویب شورای دانشگاه تا دو ترم اضافه سنوات داشته باشد و تعیین هزینه دو ترم بر عهده هیأت امنای دانشگاه است.

همچنین در این نامه تاکید شده است میزان مجاز تحصیل برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۴ ترم است.