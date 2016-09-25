به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدتقی احمدی در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس گفت: با بررسی های صورت گرفته قرار شد بر اساس اظهارنامه ای که دانشجویان تهیه می کنند در مواردی که خارج از اراده و اختیار دانشجویان افزایش سنوات ایجاد شده به آنها کمک کنیم که هزینه های اضافی برای دانشجویان ایجاد نشود.

وی افزود: اساتید راهنما و مدیران گروه ها در به ثمر رسیدن به موقع پایان نامه و رساله های دانشجویان نقش مهمی دارند و اگر از دانشجویان پشتیبانی نشود این امر تبعات سنگینی برای دانشگاه و دانشجو خواهد داشت.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در این راستا روسای دانشکده ها باید به مدیران گروه ها و اساتید راهنما تاکید کنند که با مدیریت و کنترل لازم، پروپوزال ها به موقع تصویب شوند و استادان باید برای تحقق این امر برنامه تحقیقاتی و نقشه راه داشته باشند.

احمدی تصویب به موقع پروپوزال،‌ آغاز پژوهش دانشجویان از ابتدای دوره تحصیل، ‌عدم انتظار خارج از ظرفیت برای تهیه مقاله از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری را از موارد مهم در خصوص اتمام به موقع دوره تحصیلی دانشجویان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: باید از تجربه برخی از دانشکده ها در زمینه فارغ التحصیلی به موقع دانشجویان استفاده شود و اساتید راهنما نیز به صورت هفتگی جلساتی با دانشجویان خود داشتته باشند و مدیریت در زمان اجرای پایان نامه و رساله را جدی گیرند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به شروع سال تحصیلی و ثبت نام دانشجویان جدید گفت: امسال در مجموع ۲ هزار و ۲۲۹ نفر در این دانشگاه ثبت نام کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: از مجموع دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه تعداد هزار و ۳۲۱ نفر در مقطع کارشناسی ارشد روزانه، ۲۱۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم، ‌۵۲ نفر در مقطع کارشناسی ارشد مجازی،‌ ۱۸۸ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پردیس، ‌۳۸۸ نفر در مقطع دکتری روزانه و ۷۰ نفر در مقطع دکتری نوبت دوم پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه عنوان کرد: این دانشگاه امسال کارنامه درخشانی در خصوص پذیرش دوره دکتری داشت و حدود ۹۰ درصد از پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه انتخاب اول تا پنجم گروه ها در مصاحبه ها بودند که این آمار بسیار خوبی است.

در این نشست اعضای شورا به بیان نظرات خود در خصوص راهکارهایی برای کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان،‌ کیفیت ورودی دانشجویان،‌ اجاره بهای خوابگاه ها، تامین سالن مطالعه بیشتر در دانشگاه و توجه به امر کیفیت پژوهش در راستای مدیریت طول مدت تحصیل دانشجویان پرداختند.