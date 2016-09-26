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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

مدیر کل امور مالیاتی لرستان مطرح کرد؛

اختصاص ۳۰ درصد سهمیه استخدامی امور مالیاتی لرستان به خانواده شهدا

اختصاص ۳۰ درصد سهمیه استخدامی امور مالیاتی لرستان به خانواده شهدا

خرم آباد- مدیر کل امور مالیاتی لرستان از اختصاص ۳۰ درصد سهمیه استخدامی امور مالیاتی لرستان به خانواده شهدا و ایثارگران این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیج ادارات سپاه ناحیه خرم آباد در سالن اجلاس امور مالیاتی استان برگزار شد، اظهار داشت: خانواده های شهدا و ایثارگران چراغ راه و الگوی ملت هستند.

وی افزود: ایثار و مقاومت آئینی برای گذشته نیست بلکه پی ریزی فرهنگی برای آینده است، چرا که جنگ فقط ضرورت دهه ۶۰ نبود.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: ایثار و جان سپاری در راه وطن یک فرهنگ است و اقتدار، آبادانی وطن، ارتقا عزت و شرف کشور مستلزم وجود این فرهنگ است.

محمدی عنوان کرد: امروز خانواده های شهدا و ایثارگران در راه اعتلای جامعه باید بیش از گذشته در صحنه باشند و وظیفه دو چندانی بر عهده آنها است.

وی با بیان اینکه بیش از یک چهارم کارکنان امور مالیاتی استان از خانواده های شهدا و ایثارگران هستند، گفت: بیشتر این افراد در پست های رئیس اداره، رئیس گروه، معاون مدیر کل و ... به کار گیری شده اند.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی در آزمون استخدامی این دستگاه که قرار بود ۲۵ درصد سهمیه را به خانواده های شهدا و ایثارگران اختصاص دهد، بیش از ۳۰ درصد از سهمیه نیروهای جذب شده را به خانواده شهدا و ایثارگران اختصاص داد.

محمدی ادامه داد: این کار وظیفه دستگاه ها در قبال خانواده های ایثارگران و شهدا بوده چرا که ایثارگر بودن در گذشته کافی نیست و صحنه رزم برای ایثارگران تازه آغاز شده است.

کد مطلب 3779269

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