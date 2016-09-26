اختصاص ۳۰ درصد سهمیه استخدامی امور مالیاتی لرستان به خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیج ادارات سپاه ناحیه خرم آباد در سالن اجلاس امور مالیاتی استان برگزار شد، اظهار داشت: خانواده های شهدا و ایثارگران چراغ راه و الگوی ملت هستند.

وی افزود: ایثار و مقاومت آئینی برای گذشته نیست بلکه پی ریزی فرهنگی برای آینده است، چرا که جنگ فقط ضرورت دهه ۶۰ نبود.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: ایثار و جان سپاری در راه وطن یک فرهنگ است و اقتدار، آبادانی وطن، ارتقا عزت و شرف کشور مستلزم وجود این فرهنگ است.

محمدی عنوان کرد: امروز خانواده های شهدا و ایثارگران در راه اعتلای جامعه باید بیش از گذشته در صحنه باشند و وظیفه دو چندانی بر عهده آنها است.

وی با بیان اینکه بیش از یک چهارم کارکنان امور مالیاتی استان از خانواده های شهدا و ایثارگران هستند، گفت: بیشتر این افراد در پست های رئیس اداره، رئیس گروه، معاون مدیر کل و ... به کار گیری شده اند.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی در آزمون استخدامی این دستگاه که قرار بود ۲۵ درصد سهمیه را به خانواده های شهدا و ایثارگران اختصاص دهد، بیش از ۳۰ درصد از سهمیه نیروهای جذب شده را به خانواده شهدا و ایثارگران اختصاص داد.

محمدی ادامه داد: این کار وظیفه دستگاه ها در قبال خانواده های ایثارگران و شهدا بوده چرا که ایثارگر بودن در گذشته کافی نیست و صحنه رزم برای ایثارگران تازه آغاز شده است.