۳۵۰۰ کودک کمتر از پنج سال در غزه با خطر مرگ مواجهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که بیش از ۳۵۰۰ کودک کمتر از ۵ سال در غزه به سبب سیاست‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر به گرسنگی کشاندن کودکان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.

دفتر مذکور اشاره کرد که کودکان در غزه به راه حل‌هایی ریشه‌ای برای بحران‌هایی که رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک برای آنها ایجاد می‌کند، نیاز دارند.

از سوی دیگر، آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی آنروا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تداوم جنگ و حملات رژیم صهیونیستی علیه رفح، دستکم یک میلیون فلسطینی مجبور به آوارگی مجدد از این شهر شده اند.