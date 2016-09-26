به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر روح نواز سخنگوی جدید انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با اعلام این خبر افزود: در نخستین جلسه از سال سوم هشتمین دوره هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، انتخابات داخلی برگزار و سیدنظام الدین موسوی به عنوان دبیرکل برای یک سال دیگر از سوی اعضای هیات مدیره انتخاب شد.

به گفته روح‌نواز، در این انتخابات که امروز در دفتر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد علاوه بر دبیرکل، سایر ارکان هیات مدیره نیز انتخاب شدند که در نتیجه حسن کربلایی به عنوان نایب رئیس اول، مسعود بصیری به عنوان نایب رئیس دوم، علی اکبر روح نواز به عنوان سخنگو، محمدرضا آقابابایی به عنوان خزانه دار، مهدی شکیبایی و پرستو سیف‌ناجی به عنوان کارپردازان جلسات هیات مدیره انتخاب شدند.

وی گفت: در این جلسه با آسیب‌شناسی فعالیت یک ساله دوم دوره هشتم هیات مدیره انجمن، اعضا برنامه های جدیدی را برای یک سال آینده فعالیت طرح و پیشنهاد کردند و در باره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان افزود: پیشتر (یکم شهریور ۱۳۹۵) نیز در انتخابات سالانه مجمع عمومی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان آقایان فریدون احمدی و رسول بابازاده به ترتیب به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شده بودند.

انتخاب اعضای هشتمین دوره هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برای مدت سه سال روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ با حضور اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی این انجمن صورت گرفته بود که طی آن سیدنظام الدین موسوی با ۲۶۱ رای، حسن کربلایی با ۲۴۸ رای، مسعود بصیری با ۲۳۷ رای، علی اکبر روح نواز با ۲۲۹ رای، پرستو سیف ناجی با ۲۲۶ رای، حسن اختری با ۱۹۹ رای، مهدی شکیبایی با ۱۸۰ رای، محمدرضا آقابابایی با ۱۶۶ رای، محمد پیرعلی با ۱۶۴ رای به عنوان اعضای هشتمین دوره هیات مدیره انتخاب شدند.