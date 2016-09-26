معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، طی هفته گردشگری که از امروز آغاز شده است، برنامه‌های متنوعی در استان بوشهر برگزار می‌شود.

ناصر امیرزاده اضافه کرد: کارگاه «مناسب سازی محیط» ویژه مدیران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عصر امروز با همکاری معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه مباحث بسیار خوبی در زمینه مناسب سازی تاسیسات و مراکز گردشگری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گفتگوهای خیلی خوبی انجام شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری می‌توانیم به افتتاح رستوران سنتی تاره در بافت تاریخی بوشهر با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۲۰ نفر اشاره کنیم.

وی از افتتاح دو اقامتگاه روستایی در روستای فقیه حسنان شهرستان دشتی و نرکوه شهرستان دیر خبر داد و افزود: افتتاح کمپینگ گردشگری دیلم به مساحت پنج هزار مترمربع از محل منابع استانی و ملی از دیگر برنامه‌ها است.

امیرزاده از اجرای نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری خبر داد و اظهار داشت: اجرای آیین‌های فرهنگی و هنری در مراکز تاریخی استان، رایگان شدن موزه ها در روز شش مهر برای بازدیدکنندگان و تقدیر از برترین‌های گردشگری و فعالان این حوزه را از جمله برنامه های هفته گردشگری عنوان کرد.