صادرات تخم مرغ نصف شد/ توان رقابت نداریم

سید فرزاد طلاکش در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات تخم مرغ در ۵ ماهه امسال حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: دلیل این امر عدم توان رقابت ایران با کشورهای همسایه در زمینه قیمت این محصول است.

وی در پاسخ به این پرسش که با این وضعیت، چگونه قرار است ایران حضور پررنگ‌تری در بازارهای جهانی داشته باشد، اضافه کرد: حدود ۲ تا ۳ ماه قبل، معاون اول رئیس جمهور قول دادند هزارمیلیاردتومان یارانه صادراتی برای صادرات انواع کالاها اختصاص پیدا کند که بخشی از این یارانه نیز قرار بود به محصولات کشاورزی داده شود که تاکنون محقق نشده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران ادامه داد: ما نیز منتظر اختصاص این یارانه هستیم تا بلکه بتوان با کشورهای همسایه در این زمینه رقابت کرد.

طلاکش اظهارداشت: اگر یارانه مذکور به صنعت طیور اختصاص پیدا نکند، روند فعلی صادرات ادامه خواهد یافت و ما با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات تخم مرغ سال را به پایان خواهیم رساند.

وی با بیان اینکه شاید این امر برای صادرات مشکلی ایجاد نکند چون ما برنامه مدونی در این زمینه نداشتیم، افزود: اما کاهش صادرات، برای تولید به شدت مشکل ساز خواهد بود؛ ما میزان جوجه ریزی را با کمک کارگروه برنامه ریزی تولید وزارت جهاد خیلی کنترل کردیم اما این برنامه ریزی بر این مبنا بود که صادرات تخم مرغ حداقل به اندازه سال ۹۴ باشد.

طلاکش افزود: بنابراین اگر این میزان صادرات محقق نشود محاسبات برای تولید جوجه نیز بهم می‌ریزد و ما را با مشکل مواجه می‌کند.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران با بیان اینکه الان قیمت تخم مرغ در بازار پایین است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغ‌داری ۳۳۰۰ تومان است درحالی که حداقل باید ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان باشد.

طلاکش با بیان اینکه سال گذشته براساس آمار رسمی ۹۲ هزارتن تخم مرغ از کشور صادر شده است، اضافه کرد: علاوه بر این مقداری صادرات نیز به شکل غیررسمی انجام شده که با احتساب آن، میزان صادرات تخم مرغ در سال گذشته؛ ۹۵ هزارتن بوده است.