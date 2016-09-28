کشورهای همسایه درصدد جذب اساتید دانشگاه های ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۳ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس یک طرح جامع مطالعاتی که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است، برخی از کشورهای همسایه با سرمایه گذاری های کلان در حال دوپینگ علمی به منظور افزایش سرعت رشد علمی خود هستند.

وی افزود: در همین راستا جذب اساتید نخبه کشورمان در دستور کار قرار گرفته و با پیشنهادهای اغواکننده مالی تعدادی از این افراد هم جذب کشورهای هدف شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با حقوق ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان به یکی از این کشورها مهاجرت کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم برنامه ریزی ملی به منظور جلوگیری از این روند گفت: باید همه مسئولان کشور وارد میدان حفظ سرمایه علمی کشور شوند.

مخبر دزفولی با اشاره به برخی از حوزه هایی که در آن ها لازم است توجه بیشتری صورت گیرد، افزود: در حوزه علوم پزشکی باید تلاش بیشتری برای حفظ نخبگان صورت گیرد.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: برخی از مطالب منتشر شده در مجلات علمی بین الملی جهت دار است و تخریب وجهه علمی کشورمان را دنبال می کند.

وی با اشاره به روند نامطلوب سرقت علمی در کشور ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد تا با جدیت از این روند جلوگیری کند ولی این امر مستلزم داشتن یک تصویر جامع از این موضوع است.