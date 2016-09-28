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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

کشورهای همسایه درصدد جذب اساتید دانشگاه های ایران

کشورهای همسایه درصدد جذب اساتید دانشگاه های ایران

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جذب اساتید نخبه کشورمان توسط برخی کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته و با پیشنهادهای اغواکننده مالی تعدادی از این افراد هم جذب کشورهای هدف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی  انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۳ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس یک طرح جامع مطالعاتی که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است، برخی از کشورهای همسایه با سرمایه گذاری های کلان در حال دوپینگ علمی به منظور افزایش سرعت رشد علمی خود هستند.

وی افزود: در همین راستا جذب اساتید نخبه کشورمان در دستور کار قرار گرفته و با پیشنهادهای اغواکننده مالی تعدادی از این افراد هم جذب کشورهای هدف شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با حقوق ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان به یکی از این کشورها مهاجرت کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم برنامه ریزی ملی به منظور جلوگیری از این روند گفت: باید همه مسئولان کشور وارد میدان حفظ سرمایه علمی کشور شوند.

مخبر دزفولی با اشاره به برخی از حوزه هایی که در آن ها لازم است توجه بیشتری صورت گیرد، افزود: در حوزه علوم پزشکی باید تلاش بیشتری برای حفظ نخبگان صورت گیرد.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: برخی از مطالب منتشر شده در مجلات علمی بین الملی جهت دار است و تخریب وجهه علمی کشورمان را دنبال می کند.

وی با اشاره به روند نامطلوب سرقت علمی در کشور ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد تا با جدیت از این روند جلوگیری کند ولی این امر مستلزم داشتن یک تصویر جامع از این موضوع است.

کد مطلب 3781464
زهرا سیفی

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    نظرات

    • دانشجوی دکترا شریف ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      0 0
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      تو دانشگاه شریف چند روزه که تجمع اعتراضی هست به تغییر ناجوانمردانه آئین نامه سنوات.اومدن یکهو میزان جریمه ترمهای اضافی رو بیش از 10 برابر کردن! در واقع میگن در اولین ترم سنواتی شدن باید معادل شهریه نوبت دوم رو پرداخت کنید! این که راهش نیست حالا کارشناسی و ارشد یه چیزی؛ راحت میتونن فارغ بشن اما دکتراها فارغ شدندشون منوط به پذیرش مقالات هست، تو داخل که ژورنال معتبر انگشت شماره و اونها هم گاهی نزدیک 2 سال پذیرش مقاله رو طول میدن؛ بابا تو همین 2 سال کلی علم پیشرفت میکنه. نشریات خارجی هم کلی کشش میدن
    • دانشیار دانشگاه ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      1 0
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      استاد دانشگاه برای تداوم فعالیت علمی اش به کشورهای همسایه مهاجرت می کند زیرا معیشت یک استاد دانشگاه با حقوق ماهیانه 1000 دلار در ایران با تنگناهای بیشماری همراه است تاکنون وزارت علوم دولت روحانی بر خلاف وزارت بهداشت توجهی به افزایش حقوق اعضای هیات علمی نداشته است.

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