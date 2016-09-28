به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، غلامرضا تقوی اظهار داشت: محصولات باغی استان تهران در دو بخش باغبانی و گلخانه ای تقسیم می شود.

وی با اشاره به این نکته که تهران بزرگترین تولیدکننده گیلاس و صیفی جات گلخانه ای کشور است، افزود: محصولات شاخص کشاورزی پایتخت را می توان در بخش گلخانه ای اعم از تولید ۵۰۵ هزار تن صیفی جات، ۸۵هزارتن گیلاس، ۳۶۲ هزارتن سیب درختی و ۳۳هزار تن قارچ خوراکی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در بخش تولید گل و گیاه زینتی، تهران با در نظر گرفتن وسعت ۸۵۰هکتار گلخانه خود، افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰هزار شاخه گل سالانه تولید می کند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش میزان تولید گیلاس استان تهران گفت: دربخش توسعه ارقام تجاری با اصلاح باغات قدیمی، توانسته ایم، محصول گیلاس استان تهران را افزایش دهیم.

تقوی ادامه داد: همچنین دربخش تولید سیب درختی با روش تجاری سازی ارقام به روش مالینگ (ارقام پیوندی روی گیاه)، تولید این محصول افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی درحال حاضر شش هزار و ۵۰۰هکتار و ۱۱هزار هکتار از باغات استان تهران به کشت محصول گیلاس و سیب درختی اختصاص دارد.