کابینه مصر استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، کابینه مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر امروز دوشنبه استعفای خود را به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور تقدیم کرد.

مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر استعفای کابینه را در جریان دیدار امروز با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، تقدیم او کرد.

دفتر ریاست جمهوری مصر با اعلام این خبر بیان کرد که رئیس جمهور مصر، مدبولی را مامور تشکیل کابینه فن سالار کرده است تا محقق کننده اهدافی از جمله حفظ امنیت ملی مصر در سایه چالشهای منطقه‌ای و بین المللی باشد و اهتمام ویژه به مصری‌ها به ویژه در بخش بهداشت و آموزش و توسعه مشارکت سیاسی داشته باشد.