بیش از ۱۰هزار خانواده هرمزگان در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: تا ساعت هفت صبح روز پنجشنبه در مجموع ۱۰هزار و ۴۰ خانواده اطلاعات خود را در سایت سرشماری ۹۵ ثبت کرده اند.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان به لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه اینترنتی سرشماری رتبه سیزدهم کشور را دارد، بیان داشت: کل جمعیت ثبت نام شده از شهرستانهای استان هرمزگان ۳۶هزار و ۸۱۸ نفر است که این تعداد روزانه در حال افزایش است.

دریانورد با بیان اینکه استقبال مردم از ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ نوعی توسعه یافتگی در هر استان است، اظهارداشت: در شهرستان بندرعباس سه هزار و ۵۳۴ خانواده به تعداد ۱۲ هزار و ۱۹۵ نفر اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه سرشماری ۹۵ کرده اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جزیره ابوموسی ۴۴ خانواده با جمعیت ۱۶۱نفر، بندرلنگه هزار و ۷۵۵ خانواده با جمعیت شش هزار و ۸۴۱نفر، بستک ۹۰۸ خانواده با جمعیت سه هزار و ۵۱۱نفر، سیریک ۳۷۷ خانواده با جمعیت هزر و ۵۴۷نفر، جاسک ۴۷۷خانواده با جمعیت هزار و ۸۴۰نفر، پارسیان ۲۹۲ خانواده با جمعیت هزار و ۱۰۷نفر، بندرخمیر ۳۶۳ خانواده با جمعیت هزار و ۲۷۱نفر، قشم ۵۶۳ خانواده با جمعیت دو هزار و ۷۹نفر، رودان ۵۲۸ خانواده با جمعیت هزار و ۸۷۹ نفر، حاجی آباد ۲۶۸ خانواده با جمعیت ۹۰۱نفر، میناب ۸۱۴ خانواده با جمعیت سه هزار و ۶۳نفر و بشاگرد ۱۱۷خانواده با جمعیت ۴۲۳ نفر در سامانه سرشماری ۹۵ اقدام به ثبت اطلاعات خانوارهای خود کرده اند.

وی با بیان این که بدون آمار صحیح و مناسب نمی‎توان تصمیمی کامل و جامع برای آینده کشور گرفت، افزود: سرشماری سال ۱۳۹۵ اهمیت بسیار فراوانی در آینده کشور دارد چرا که تمامی تصمیمات کلان کشور بر اساس اطلاعات بدست آمده از این سرشماری طراحی و نهایی می‌شود.



رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان ضمن تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده از سوی مردم در هر دو مرحله جمع‌آوری اینترنتی و جمع‌آوری اطلاعات در درب منازل، خاطرنشان کرد: اصل محرمانگی اطلاعات مردم در همه سرشماری‌ها رعایت شده و در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز به طور ویژه پیگیری می‌شود.