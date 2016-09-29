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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

باحضور جمعی از مسئولان؛

مراسم بزرگداشت روز جهانی ناشنوایان در دهدشت برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز جهانی ناشنوایان در دهدشت برگزار شد

دهدشت - مراسم گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان با حضور جمعی از مسئولان استانی، کارکنان بهزیستی و خانواده ناشنوایان در دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که ظهر امروز پنجشنبه با حضور کودکان و نوجوانان ناشنوا و کم شنوا، مربیان و خانواده‌های آنان در محل مدرسه بنفشه شهر دهدشت برگزار شد با برنامه‌های متنوعی همراه بود.

عدل هاشمی پور نماینده مردم کهگیلویه، لنده، چرام و بهمنی در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره ظرفیت های مختلف جامعه معلولان و بخصوص ناشنوایان بیان کرد: دفاع از حقوق ناشنوایان باید در اولویت کاری مسئولان بهزیستی استان باشد.

هاشمی پور تصریح کرد:سهمیه ۳درصد استخدامی معلولان درکهگیلویه اجرا نمی شود و باید مدیران کل ادارت پاسخگوی این امر باشند.

وی افزود: با تشکیل کارگروه ها و با همکاری نهادهای مختلف مشکلات جامعه معلولان شناسایی و در یک دوره زمانی مناسب برطرف خواهد شد.

هاشمی پور در پایان گفت:بیش از ۹۰ ناشنوای این شهرستان به کربلای معلی مشرف خواهند شد.

کد مطلب 3782582

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    نظرات

    • فرهاد دستشگاه ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مهندس اسماعیل دژه موفق باش

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