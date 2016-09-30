به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، گزارش ها حاکی از آغاز عملیات جنگنده های نیروی هوایی فرانسه در خاک عراق با پرواز از عرشه ناو جنگی «شارل دو گل» است. فرانسوی ها به بهانه مبارزه با داعش چنین عملیاتی را کلید زده اند.

گفته می شود که اوایل صبح امروز جمعه، تعدادی از جنگنده های رافائل فرانسه به منظور انجام عملیات در موصل از عرشه این ناو جنگی به هوا برخاستند.

بنا بر اعلام رادیو فرانسه، در عملیات امروز ۲۴ فروند جنگنده فرانسوی با فاصله پروازی سه دقیقه از یکدیگر به پرواز درآمده اند و هر یک از آنها به چهار بمب لیزری ۲۵۰ کیلوگرمی مجهز هستند.

شارل دو گل –تنها ناو هواپیمابر فرانسه- اوایل ماه میلادی جاری (سپتامبر) به منطقه اعزام شد. این سومین ماموریت شارل دوگل از زمان افزایش مشارکت فرانسه در ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش از فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی است.

از سویی نیروهای نظامی عراق نیز به توفیقاتی در میدان عملیاتی موصل که در ژوئن سال میلادی ۲۰۱۴ به تصرف داعش درآمد، دست یافته اند و انتظار می رود که به زودی به عملیات گسترده ای برای بازپس گیری شهر دست بزنند.