به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فورچون، پژو به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشنده خودرو به ایران قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، قصد دارد بازار قبلی خود در این کشور را دوباره به دست آورد.

به نوشته فورچون، این شرکت خودروسازی در سال ۲۰۱۲ و زمانی که تحریم شرکت‌های خودروسازی در ایران رقم خورد، از بازار این کشور خارج شد اما بیشتر تحریم‌ها در ماه ژانویه سال جاری میلادی برداشته شدند و دیگر مانعی بر سر راه ادامه تولیدات قبلی پژو در ایران وجود ندارد.

این خودروسازی فرانسوی نزدیک به ۴۸۵ هزار خودرو یعنی ۳۰ درصد از بازار خودروی ایران را در دست داشت اما در حال حاضر این شرکت خودروسازی رقابتی تنگاتنگ با شرکت‌های خودروسازی چینی خواهد داشت، البته کارخانه‌های خودروسازی غربی دیگری چون رنو نیز به بازار ایران هجوم آورده‌اند که باید برای آن‌ها نیز راه‌حلی ایجاد شود.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت ایران روز پنجشنبه از مرکز تحقیقات ولیزی PSA در نزدیکی پاریس دیدن کرد و درباره همکاری‌های بیشتر با خودروسازان فرانسوی با آن‌ها به گفت‌وگو نشست.

کارلوس تراورس، مدیر اجرایی این شرکت که قرار است هفته آینده به ایران سفر کند، اعلام کرد که پژو قصد دارد در سال ۲۰۱۷ در حدود ۳۰۰ هزار خودرو به ایران بفروشد.

این خودروسازی مستقر در پاریس در ماه ژوئیه چارچوبی را با همتای ایرانی خود شرکت سایپا ایجاد کرد که بر اساس آن ۳۰۰ میلیون یورو (معادل ۳۳۷ میلیون دلار) سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران به‌خصوص در بخش تولید مدل‌های سیتروئن از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، صورت خواهد گرفت.

قرارداد ایجادشده بین سایپا و سیتروئن، به دنبال قرارداد جدید پژو با خودروسازی ملی ایران، ایران‌خودرو صورت گرفت که در ماه ژوئیه به امضای طرفین رسیده بود.