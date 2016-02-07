به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه‌زارع در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر گفت: بیشترین منافع در قرارداد جوینت‌ونچر ایران خودرو و پژو برای طرف ایرانی دیده شده است و بر این اساس می‌توان گفت قرارداد پژو با ایران بیش از ۵۰ درصد سهمی که برای ایران‌ خودرو در نظر گرفته شده است، به نفع ایران خواهد بود.

وی افزود: حتی دو روز قبل از امضای قرارداد در فرانسه، تیم مذاکره‌کننده پژو اعلام کردند که ایران خودرو امتیازات بالایی در این قرارداد گرفته است در حالی که ما نیز به تیم مذاکره‌کننده خود اعلام کردیم که چنانچه پژو شرایط جدید را نمی‌پذیرد، جلسه را ترک کند.

یکه زارع تصریح کرد: علاوه بر این، قرارداد ایران‌ خودرو با پژو کاملاً منافع قطعه‌سازان کشور را تامین می‌کند و قرار است تکنولوژی در این قرارداد جدید به قطعه‌سازان داخلی منتقل شود.

یکه‌زارع در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر حذف تولید خودروهای ۵۰۸ و ۵۰۰۸ پژو از قرارداد جدید، گفت: مذاکرات ما با پژو راجع به تولید پنج مدل خودرو در ایران بود که بر این اساس، خودروهای ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ در فاز اول تولید خواهند شد و پس از آن، دو مدل خودروی ۵۰۸ و ۵۰۰۸ در فازهای بعدی همکاری ایران و پژو عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: قرارداد تمام خودروسازان دنیا با شرکای خود محرمانه است اما در عین حال، انتشار ۸۰ درصد از قرارداد جدید ایران خودرو با پژو بدون مشکل بوده و تنها ۲۰ درصد آن محرمانه باقی می‌ماند.

وی گفت: خودروی ۲۰۰۸ اواخر سال ۹۵ به تولید می‌رسد و سال به سال خودروهای بعدی نیز به سبد تولید مشترک ایران خودرو و پژو اضافه می‌شود تا به تولید ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۰ برسیم.

یکه‌زارع اظهار کرد: علاوه بر اینکه سهم هر یک از دو طرف ایران خودرو و پژو در این قرارداد ۵۰ درصد است، دو سال مدیرعامل شرکت مشترک از ایران خودرو و رئیس‌ هیات مدیره از پژو خواهند بود و دو سال بعد جای آنها عوض خواهد شد.

وی گفت: بر این اساس هر دو طرف از قدرت اجرایی بالایی برخوردار هستند و از همه مهمتر سیاستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کند که اگر درصدهای ساخت داخل در قرارداد رعایت نشود، اجازه ورود قطعات ساخت بالا برای خودروهای مشترک را نخواهد داد.

یکه زارع در ادامه در خصوص امتیاز حق مونتاژ خودروها (رویالیتی) خاطرنشان کرد: رویالیتی براساس فرمول خاصی تعیین می‌شود و هر چقدر ساخت داخل بالاتر رود، رویالیتی متناسب با آن پرداخت می‌شود؛ به این معنا که تا ۲۵ درصد ساخت داخل رویالیتی پرداخت نمی‌شود و از این رقم به بالا، از صفر پرداخت رویالیتی محاسبه خواهد شد.

جزئیات قرارداد جدید ایران با بنز

یکه‌زارع در ادامه در پاسخ به قرارداد منعقد شده میان بنز و ایران خودرو دیزل گفت: در قرارداد جدید بنز ۵۱ درصد و ایران خودرو دیزل ۴۹ درصد سهم دارد و قرار است یک شرکت خدمات پس از فروش نیز به همین سهم ایجاد شود، ضمن اینکه شرکت بنز ۳۰ درصد سهام ایدم را در اختیار داشته و در محور خودرو نیز ۲۰ درصد سهام را خواهند داشت تا صاحب یک صندلی هیات مدیره شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت گواه نیز بعد از سبک‌سازی از سوی ایران خودرو، توسط جوینت ونچر فروش، خریداری می‌شوند.

یکه‌زارع تصریح کرد: در موضوع همکاری با بنز در خودروهای سواری ظرف دو هفته آتی تفاهم‌نامه‌ای منعقد خواهد شد و روی موضوع خدمات پس از فروش نیز بنز ۵۱ درصد سهم خواهد داشت تا با توجه به قوانین کشور آلمان بتواند سرمایه بیشتری به ایران وارد کرده و لیزینگ را هم فعال کند، البته اگر بنز سهام بیشتری از ایران طلب می‌کرد، حتما به آن می‌دادیم.

وی خاطرنشان کرد: بنز تمام قد وارد بازار ایران خواهد شد و البته در مورد «بی‌ ام ‌و» نیز قرار بر انجام همکاری مشترک نداریم.

یکه‌زارع در ادامه در خصوص همکاری با شرکت رنو اظهارداشت: رنو شریک تجاری ایران است و همکاری خود را با این شرکت ادامه می‌دهیم اما منتظریم تا سایپا قرارداد جدید خود را پیش ببرد تا دوگانگی میان دو خودروساز ایرانی که منجر به سوء‌استفاده برخی خودروسازان خارجی می‌شود، نشود.

وی گفت: ما با رنو همکاری جدیدی را شروع می‌کنیم و یک شریک ژاپنی نیز بعد از آن به ایران اضافه خواهد شد. البته از سوی «بی ام و» نیز پالس‌هایی برای حضور در ایران داده شد ولی به احترام شریک ایرانی‌اش کار را پیش نبردیم، ضمن اینکه با فولکس واگن و فیات نیز مذاکراتی را شروع کرده‌ایم.

آغاز مذاکرات ایران با فیات

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص همکاری با شرکت فیات گفت: فیات شرکتی است که صاحب مجموعه‌های قوی خودروسازی در آمریکا از جمله کرایسلر در آمریکا است و من به عنوان فردی که در صنعت خودرو تجربه دارم نیز پیش‌بینی‌ام این است که برخی از شرکت‌های خودروساز ظرف دو سال آتی از سوی فیات خورده شوند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در همکاری با فیات، شرکت خوبی را انتخاب کرده‌ایم و می‌تواند شریک خوبی برای ایران باشد اما هم‌اکنون در حال مذاکرات ابتدایی با این خودروساز ایتالیایی هستیم.

یکه‌زارع در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا همکاری با فیات منجر به همکاری با خودروسازان آمریکایی خواهد شد؟ اظهارداشت: البته در این موضوع باید در آینده نظر داد اما به هر حال ایران خودرو مایل است با هر شرکت قوی در دنیا کار کند ولی در مورد شراکت با خودروسازان آمریکایی تابع نظر دولت هستیم. باید این نکته را هم توجه کنیم که می‌توانیم تکنولوژی آمریکایی را از طریق فیات به خودروسازان ایرانی منتقل کنیم، چرا که فیات پلتفرم مشترک با شرکت‌های آمریکایی دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: خودروهای جدیدی که وارد بازار ایران می‌شوند، قیمت بالای ۵۸ میلیون تومان خواهند داشت؛ بنابراین همکاری با شرکای خارجی در کلاس قیمتی C که منجر به تولید پژو ۴۰۵ و پژوپارس می‌شود، رخ نخواهد داد.

یکه‌زارع ادامه داد: بر اساس قراردادی که به تازگی میان ایران‌خودرو و پژو منعقد شده قرار بر این است که شرکتی با سهم مساوی میان دو شرکت تاسیس شود و در شروع از ظرفیت‌های ایران‌خودرو استفاده کند، اما بعد از گذشت چهار سال سایت مستقلی برای تولید با پژو خواهیم داشت و در قالب کارخانه‌ای مستقل تولیدات را انجام خواهیم داد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود: در قرارداد جدید موضوع افزایش ساخت داخل دنبال شده و اولین محصولی که در قرارداد جدید به بازار عرضه خواهد شد، پژو ۲۰۰۸ است که اواخر سال ۹۵ تولید آن آغاز خواهد شد، ضمن اینکه ظرف یکسال این خودرو به ۴۰ درصد ساخت داخل رسیده و سه سال بعد نیز ۷۰ درصد آن از قطعات داخلی تامین می شود.

وی تصریح کرد : در کنار داخلی‌سازی ۷۰ درصدی قطعات خودروهای جدید پژو در ایران، انتقال تکنولوژی نیز صورت می گیرد و قطعه‌سازان با همکاری مشترک با قطعه‌سازان طرف قرارداد پژو می‌توانند جزء زنجیره تامین قطعات پژو در خارج از ایران هم قرار گیرند.

به گفته یکه‌زارع، قطعه‌سازان می‌توانند در شراکت با شرکای پژو قطعات را با تیراژ بالا تولید کرده و به پژو بفروشند، ضمن اینکه ۵۴ میلیون دلار ارز مبلغ قرارداد جدید صرف واحدهای قطعه‌ساز خواهد شد و ایران‌خودرو مونتاژکار نمی‌شود.

وی ادامه داد: از پلت‌فرم خودروهای موجود در قرارداد جدید استفاده کرده و ظرف ۲۰ روز آتی اولین ماشین تولیدی ایران‌خودرو به مراکز طراحی برای اصلاح بدنه و پریم بر روی آن صورت گرفته و تولید با برند ایران‌خودرو شروع کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو همچنین در ادامه در خصوص قرارداد رنو نیز گفت: شکل قرارداد رنو با پژو متفاوت است و ما معتقدیم در قرارداد قبلی رنو با ایران سرمایه‌گذاری در داخل انجام نشده و رنو تنها یکسری قالب را به ایران فروخته و این سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود؛ چراکه سرمایه‌گذاری به معنای کالای غیرمنقول است، بنابراین ایران‌خودرو بعد از پایان تحریم‌ها در بهمن ۹۲ توانسته داخلی‌سازی قطعات خودروهای پژو را صورت دهد، بنابراین شکل دو قرارداد متفاوت بوده و با هم قابل مقایسه نیست.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت اعلام کرده که خودروسازان خارجی حاضر به فروش خودرو با قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت نیستند، خاطرنشان کرد: اینکه قیمت جدید تولیدی چطور تعیین شود، ربطی به قرارداد ندارد و نمی‌توان برای دستگاه‌های قیمت‌گذار تعیین تکلیف کرد، اما زمانی که از خودروهای تولیدی جدید با پژو وارد بازار می‌شوند، می‌توان با شرایط آن زمان آنها را قیمت‌گذاری کرد.

یکه‌زارع اظهار داشت: البته در هیچ بازاری که شرکای خارجی ایران‌خودرو حضور دارند، قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد و بر این اساس قیمت‌گذاری خودروها در ایران همواره یک سوال در ذهن شرکای خارجی است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: قراردادی که با پژو امضا شده، ۲۰۰ صفحه است و به امضا رسیده و از روز تعیین شده قابلیت اجرا خواهد داشت. البته ۸۰ درصد قرارداد غیرمحرمانه و تنها ۲۰ درصد آن محرمانه است.

وی تصریح کرد: در خطوط تولید صنایع قطعه‌ساز باید تکنولوژی جدید وارد شود و بر این اساس باید نوسازی‌های لازم را صورت دهیم که در کنار مذاکره با پژو، ۶ ماه قبل روزی را تعیین کردیم که سازندگان قطعات ایرانی با همتایان خارجی خود در پژو وارد مذاکره شده و بتوانند علاوه بر داخلی‌سازی تکنولوژی‌های جدید را نیز وارد کنند.

یکه‌زارع اضافه کرد: هم‌اکنون ۴ تا ۵ مدل موتور در محصولات تولیدی ایران‌خودرو استفاده می‌شود که هم اکنون داخلی‌سازی موتور EC۵ به ۷۰ درصد رسیده است که امیدواریم بتوانیم بر اساس قرارداد جدید ساخت داخلی را به ۷۰ درصد برسانیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: پژو در بهمن ۹۰ ایران را ترک کرد، اما او تنها شرکتی نبود که بعد از اعمال تحریم‌ها مجبور به ترک ایران شد و در کنار آن خودروسازانی همچون بنز و نیسان نیز ایران را ترک کردند، بنابراین درست نیست که تنها غرامت را از پژو بخواهیم در حالی که ما بسته حمایتی و جبرانی را نیز برای پژو در نظر گرفته‌ایم که عملیاتی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی با پژو آغاز کرده‌ایم و از تولید ۱۵ هزار دستگاه به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال خواهیم رسید.

یکه‌زارع اظهار داشت: در موضوع همکاری با شرکت‌های آلمانی تنها دو شرکت خوب بنز و فولکس واگن در آلمان قابلیت همکاری با ایران را دارند و بی ام و تیراژ پایینی داشته و خودروها را به صورت CBU صادر می‌کند در حالی که هدف ما مشارکت برای تولید است و البته با فولکس واگن هنوز به دو دلیل به این نتیجه نرسیده‌ایم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو تصریح کرد: فولکس از قبل با ایران قرارداد داشته، اما با مشکلاتی که هم‌اکنون پیش روی آن قرار دارد، دچار سردرگمی است، اما با بنز مذاکرات ایران به نتیجه رسیده و بر روی خودروی سواری نیز مقدمات همکاری را فراهم کرده‌ایم.

یکه‌زارع هرگونه شرایط خاص و امتیازدهی به پژو را در قراردادهای منعقده رد کرد و گفت: هیچ امتیاز خاصی به پژو داده نشده است و البته مذاکره با سایر شرکا نیز ادامه دارد.