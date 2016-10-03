محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاز آزمایشی اجرای طرح «وای فای شهری» در برخی نقاط تهران آغاز شده است، اظهار داشت: به زودی این طرح با هدف ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم در سطح اماکن عمومی شهر تهران، اجرا خواهد شد.

سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: پس از راه اندازی طرح وای فای شهری، مشترکان اینترنت پرسرعت مخابرات می توانند در مراکز منتخب از طریق نام کاربری و رمز عبور خود، بدون پرداخت هزینه مجزا، مشابه زمان استفاده از سرویس اینترنت در محل نصب سرویس، در مراکز شهری نیز از این سرویس استفاده کنند.

وی افزود: حتی سایر شهروندانی که درحال حاضر مشترک اینترنت پرسرعت مخابرات نیستند نیز می توانند بصورت آنلاین در هر یک از مکان های عمومی که امکان دسترسی به این سرویس وجود دارد، با دریافت نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به اینترنت پرسرعت بی سیم مخابرات متصل شده و از این سرویس بهره مند شوند.