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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

توسط مخابرات تهران؛

استفاده از اینترنت بی‌سیم شهری در اماکن عمومی ممکن می‌شود

استفاده از اینترنت بی‌سیم شهری در اماکن عمومی ممکن می‌شود

سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران از اجرای طرح «اینترنت بی سیم شهری» برای استفاده مردم از اینترنت مخابرات در اماکن عمومی خبر داد.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاز آزمایشی اجرای طرح «وای فای شهری» در برخی نقاط تهران آغاز شده است، اظهار داشت: به زودی این طرح با هدف ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم در سطح اماکن عمومی شهر تهران، اجرا خواهد شد.

سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: پس از راه اندازی طرح وای فای شهری، مشترکان اینترنت پرسرعت مخابرات می توانند در مراکز منتخب از طریق نام کاربری و رمز عبور خود، بدون پرداخت هزینه مجزا، مشابه زمان استفاده از سرویس اینترنت در محل نصب سرویس، در مراکز شهری نیز از این سرویس استفاده کنند.

وی افزود: حتی سایر شهروندانی که درحال حاضر مشترک اینترنت پرسرعت مخابرات نیستند نیز می توانند بصورت آنلاین در هر یک از مکان های عمومی که امکان دسترسی به این سرویس وجود دارد، با دریافت نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به اینترنت پرسرعت بی سیم مخابرات متصل شده و از این سرویس بهره مند شوند.

کد مطلب 3782974

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    نظرات

    • بابک ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینترنت مخابرات بر روی بستر ADSL و به کاربران کنونی با کیفیت مناسبی ارایه نمی شود دیگر اینکه می خواهند آنرا در سطح فای وای شهری هم ارایه دهند بماند !

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