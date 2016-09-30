واشنگتن دستور خروج خانواده دیپلمات های آمریکایی از کنگو را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، دولت واشنگتن در پی تشدید درگیری ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، از خانواده دیپلمات های آمریکایی خواست تا هر چه زودتر به ترک این کشور آفریقایی اقدام کنند.

در همین راستا، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد احتمال وقوع جنگ داخلی در بخش هایی از «کینشازا» پایتخت کنگو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور زیاد خواهد بود.

این بیانیه در ادامه می افزاید که علاوه بر لغو سفر به کنگو؛ از دیروز پنجشنبه ۲۹ سپتامبر از اعضای خانواده دیپلمات های آمریکایی نیز خواسته شده تا این کشور را ترک کنند.

درگیری و احتمال وقوع جنگ داخلی در کنگو نتیجه نارضایتی نیروهای مخالف دولت از تداوم ریاست جمهوری «جوزف کابیلا» است که از سال میلادی ۲۰۰۱ بر این کشور آفریقایی حکومت می کند و طبق قانون اساسی حق تمدید دوره خود را برای سومین بار ندارد اما علیرغم اینکه دوره دوم ریاست جمهوری وی در تاریخ ۲۰ دسامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به پایان می رسد، تا کنون هیچ تاریخی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین نشده و این بیم وجود دارد که وی همچنان مایل به ادامه حکومت باشد.

در این میان اختلاف کنگو و آمریکا از دیروز پنجشنبه که دولت واشنگتن نام دو نفر از متحدین کابیلا را در لیست تحریم ها وارد کرد، بالا گرفته است.