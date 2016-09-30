اجرای اختصاصی ارکستر فیلارمونیک کردستان برای وزیر ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی معاون هنری خود، استاندار کردستان، جمعی از مدیران و نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی صبح امروز از پردیس سینمایی بهمن سنندج بازدید کردند.

در جریان این بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش های مختلف پردیس سینما بهمن سنندج دیدن کرد و در جریان ظرفیت های این پردیس قرار گرفت.

در جریان حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اعضای ارکستر فیلارمونیک کردستان در سالن شماره یک پردیس سینما بهم قطعاتی را برای وزیر اجرا کردند.

ارکستر فیلارمونیک کردستان که از ۱۰ سال قبل و به همت مهدی احمدی تشکیل شده است طی سالهای اخیر در شهرهای مختلف استان کردستان، سایر استانها و جشنواره بین المللی فجر اجرا داشته است.

مهدی احمدی مسئول و رهبر این ارکستر در سخنانی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کردستان در حوزه موسیقی گفت: انتظار می رود که با حمایت های وزیر زمینه برای تقویت تمامی رشته های هنری به ویژه موسیقی در کردستان فراهم شده و ما روزی در سالن مخصوص به موسیقی اجرا داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما حدود ۱۰ سال است که فعالیت می کنیم و چندین سال هم دنبال اخذ مجوز هستیم که تاکنون موفق به این کار نشده ایم و انتظار داریم که شما در این زمینه ارکستر فیلارمونیک کردستان را مورد حمایت قرار دهید.

وی از رئیس حوزه هنری استان و استاندار کردستان تقدیر کرد و گفت: ما حاضریم تا در کشورهای خارجی نیز اجرا داشته باشیم و انتظار می رود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این زمینه ما را حمایت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دیدار با اعضای این ارکستر فیلارمونیک از آنها تقدیر کرد و از معاون هنری خود خواست به شکل مناسب از این گروه حمایت شود.