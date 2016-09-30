۵۰ درصد مرگ و میر ایرانی ها به علت سکته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان پیراگوا مسکو، افزود: وزیر بهداشت روسیه که یکی از همکاران بسیار خوب ما هستند و از ابتدای همکاری من در دولت کمک های بسیاری خوبی کردند و روابط ما در زمینه بهداشتی و درمانی رو به ارتقاء بوده است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت روسیه مبدع برنامه و نظامی است که برای خدمات اورژانسی در ارتباط با سکته های مغزی و قلبی در سراسر این کشور ایجاد شده است.

هاشمی گفت: ما نیز این امکانات تخصصی را برای سکته های قلبی و مغزی در ایران داریم و اهمیت آن از این نظر است که ۵۰ درصد مرگ و میرهای ایرانیان به دلیل سکته های قلبی و مغزی است و باید بتوانیم در ساعات اولیه سکته، اقدام درمانی مناسب را انجام دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما در کشور متخصصان خیلی خوبی داریم، داروهای جدیدی را برای درمان سکته های مغزی و قلبی وارد کرده ایم و بیمه ها هم حمایت کرده اند، افزود: نیاز به فضای مناسب و خدمات پشتیبانی داریم که عمدتا در بخش توانبخشی است.

هاشمی در ادامه گفت: امیدوارم در آینده اعتبارات لازم را به این بخش تخصیص بدهند تا بتوانیم نه تنها در تهران و مراکز استان ها که راه اندازی شده است بلکه در کلیه نقاط کشور این خدمت را ارائه کنیم.

وزیر بهداشت افزود: تخصیص اعتبارات در این بخش به کاهش معلولیت ها کمک می کند زیرا افرادی که سکته می کنند، فلج می شوند و سال های سال در خانه بستری می شوند که هم برای خودشان و هم خانواده ها مشکلاتی ایجاد می کند.

وی افزود: تخصیص اعتبارات در این بخش باعث کاهش هزینه ها هم می شود.

هاشمی با بیان اینکه تعداد تخت های بیمارستانی کشور باید به تعدادی باشد که در روسیه وجود دارد، افزود: در بعضی از مراکز ما تعداد تخت های بیمارستانی یک چهارم چیزی است که در روسیه یا برخی کشورهای همسایه وجود دارد.