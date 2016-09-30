«آگادز» نیجر میزبان پهپادهای آمریکایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آمریکا قرار است دستکم ۵۰ میلیون دلار در یکی از پایگاه های نظامی کشور نیجر با هدف استقرار هواپیماهای بدن سرنشین (پهپاد) سرمایه گذاری کند.

«میشل بولدانزا» سخنگوی پنتاگون ضمن تایید این مطلب از تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای پرداخت هزینه یک باند پرواز جدید و تقبل هزینه زیرساخت ها و تسهیلات جانبی این طرح خبر داد.

البته نیروهای آمریکا در حال حاضر نیز در «نیامی» پایتخت نیجر حضور دارند و به صورت مشترک با نیروهای فرانسوی که در قالب عملیات ضد تروریسم به نیجر رفته اند، از یکی از پایگاه های هوایی این کشور استفاده می کنند. گفته می شود که این پایگاه هوایی به پهپادهای ام کیو-۹ ریپر مجهز است.

با این حال، ادعا می شود که ساخت تسهیلات جدید در شهر «آگادز»، دست نیروهای آمریکایی را برای حمله به مواضع تروریست ها در کشورهای مجاور نظیر لیبی، مالی و نیجریه باز خواهد گذاشت.

اگرچه هزینه اولیه طرح استقرار پهپاد در نیجر، حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می شود، انتظار می رود که هزینه نهایی دو برابر رقم اعلام شده باشد.

گزارش ها حاکی از آن است که این طرح، مهم ترین پروژه تسهیلات نظامی آمریکا در قاره آفریقا محسوب می شود. آمریکا از پهبادهای خود در عملیات های شناسایی و تجسس و همچنین برای بمباران مناطقی که در آنها نسبت به تامین امنیت جانی خلبان نگرانی هایی وجود دارد، استفاده می کند.