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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

استاندار گلستان:

۱۰ هزارهکتار از اراضی گلستان به توسعه شیلات و میگو اختصاص می‌یابد

۱۰ هزارهکتار از اراضی گلستان به توسعه شیلات و میگو اختصاص می‌یابد

بندر ترکمن - استاندار گلستان از اختصاص ۱۰ هزار هکتار از اراضی شمالی گلستان برای توسعه طرح‌های شیلاتی و پرورش میگو در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر جمعه در آئین افتتاح شرکت شیل آبزی گلستان (مجتمع عمل آوری و بسته بندی میگو و ماهی) در شهرک صنعتی  بندرترکمن، اظهار کرد: گلستان دارای کیفی‌ترین میگوی کشور است و راه‌اندازی کارخانه‌های عمل آوری و بسته بندی میگو و ماهی در گلستان فرصتی بوده تا خام فروشی نکنیم.

وی افزود: توسعه صنایع کوچک و متوسط تنها تاثیرات مادی نداشته بلکه تحرک اجتماعی است و توجه به صنایع خرد می‌تواند به حل مشکل اشتعال استان کمک کند.

وی تصریح کرد: باید در زمینه بسته بندی و فرآوری محصولات شیلاتی در گلستان با جدیت ورود کنیم تا ارزش افزوده آن عاید استان شود.

لازم به ذکر است؛ شرکت شیل آبزی گلستان (مرکز عمل آوزی و بسته بندی میگو و ماهی) که ظهر جمعه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرک صنعتی بندرترکمن افتتاح شد برای ۲۱۰ نفر در سه شیفت کاری اشتغال ایجاد کرده است.

این شرکت با سرمایه سه میلیارد تومانی راه اندازی شده و ظرفیت انجماد ۲۰ تن میگو و ماهی در شبانه روز را دارد.

۸۰ درصد تولیدات شرکت شیل آبزی گلستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپایی و آسیای میانه صادر می‌شود و توان فراوری پنج هزار تن میگو و دو هزار تن ماهی در سال را دارد.

کد مطلب 3783094

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