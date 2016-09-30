اقتدارکنونی نظام اسلامی در جهان به برکت وجود نیروهای مسلح قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارد و بدون شک این اقتدار به برکت حضور نیروهای مسلح قدرتمند به دست آمده است.

وی با اشاره به آغاز ایام هفته نیروی انتظامی و تبریک آن به سبزپوشان ناجا، بیان کرد: بدون شک نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارد و بخشی از امنیت و آرامش فعلی به دلیل خدمات ناجا به دست آمده است.

امام جمعه سنندج با اشاره به شان و منزلت خدمت در لباس نیروی انتظامی، گفت: خدمت در نیروی انتظامی مقدس و قابل احترام است و امنیت و آسایش کنونی مردم یکی از خدمات بارز نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی هم در جریان ارتباط با مردم و هم حراست از مرزهای کشورمان نقش دارد، بیان کرد: نیروی انتظامی از مرزهای کشور پاسداری می‌کند و با تلاش‌های بی‌وقفه خود، حفاظت از آبرو و ناموس مردم مسلمان کشورمان را نیز دنبال می‌کند.

ماموستا خدایی گفت: انتظار می رود که در سایه تلاش های نیروی انتظامی و همچنین سایر نهادهای مسئول البته با همراهی خود مردم هر روز شاهد وضعیت بهتری در تمامی حوزه های جامعه باشیم و این امنیت و آرامش و همچنین سلامت جامعه روز به روز بهتری شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم ترویج آموزه های دینی در جامعه، گفت: تا زمانی که آموزه های دینی در جامعه ترویج داده شود، جامعه به سمت و سوی سلامت و سعادت گام بر می دارد و انتظار داریم که همه ما در جایگاهی که هستیم برای این مهم تلاش کنیم.

امام جمعه سنندج با اشاره به تاکید خداوند متعال در خصوص توجه به آموزه های دینی، اظهار داشت:خداوند متعال می فرماید که ای اهل ایمان و مسلمان، شماها برای تمامی امور به خداوند نیاز دارید اما خداوند بی‌نیاز از همه چیز است پس باید او را پرستش کنید و نیازهای خود را از خداوند طلب کنید.

وی ضمن تاکید بر این نکته که همه باید در جایگاه خود نسبت به احقاق حقوق دیگران تلاش کنیم، افزود: ظلم کردن در حق و حقوق دیگران گناه بزرگی است و خداوند وعده داده است کسانی که به دیگران ظلم می کنند، مرتکب گناه شده و در آخرت مواخذه می شوند.