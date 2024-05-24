به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر و از ساعت ۱۹:۴۵ با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ به سود سرخپوشان پایان رسید.

اوسمار ویه را پس از این پیروزی گفت: فکر می کنم این بازی در تاریخ لیگ برتر همیشه در یادها بماند و کم اتفاق بیافتد که سه بر صفر عقب باشی اما با چهار گل ببری. شاید این بازی ۲۰ سال یک بار اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: نیمه اول خیلی اذیت شدیم. روش بازی آنها را می دانستیم و با توپ های بلندی که ارسال می کردند کار را برای ما سخت کرده بودند. سخت بود که گل اول را با آن شرایط خوردیم و بعد هم گل دوم و سوم. در رختکن همه بازیکنان دست به دست هم دادند که ببرند. من هیچ وقت قول برد نداده ام اما قول داده ام تلاش کنیم.

اوسمار ادامه داد: در فوتبال از این اتفاقات رخ می دهد. اگر فوتبال می خواهد پیشرفت کند باید به کشورهای اطراف هم نگاه کند. الان تیم های دیگر با ۱۰ بازیکن خارجی قرارداد دارند اما در ایران چنین شرایطی نیست و فدراسیون باید در برخی تصمیمات تجدید نظر کند.

سرمربی پرسپولیس در مورد برنامه اش برای دو دیدار باقی مانده و کسب عنوان قهرمانی گفت: ما همه بازی ها را ببریم. این را هفته های قبل هم گفته بودم. ما باید می بردیم و منتظر از دست دادن امتیاز حریف بودیم. الان همه چیز دست خودمان است و باید برای دو بازی بعد تلاش کنیم.

ویه را در مورد این که نیمه اول چرا چنین نتیجه ای برای تیمش خورد و نقش تماشاگران در بازگشت به بازی چه بود گفت: در نیمه اول تماشاگران بطری پرتاب کردند که در نیمه دوم از کارشان پشیمان شدند. ممکن است که یک بازی با استراتژی مربی همراه نباشد اما وقتی حمایت هواداران باشد شرایط تغییر می کند.

سرمربی سرخپوشان ادامه داد: با انرژِی که هواداران به بازیکنان دادند توانستیم به بازی برگردیم و گل های خورده را جبران کنیم. در چنین بازیهایی سخت است که بشود از سد تدافعی تیم عبور کنیم. یک ضرب المثل آرژانتینی می گوید که جایی که نمی توانی با پاهایت بروی، قلبت شما را به آنجا می رساند.

ویه را در مورد دلایل تغییر سبک بازی پرسپولیس در نیمه اول و دوم گفت: در نیمه دوم بازیکنانی را به میدان فرستادیم که با توپ بهتر حمله می کردند. دانیال و عبدالکریم هم از چپ و راست بیشتر حمله کردند و توانستیم به بازی برگردیم.

وی در مورد شعارهای هواداران و ناراحتی آنها گفت: به هواداران حق می دهم. ما هم داخل زمین ناراحت بودیم. آنها به خاطر این که کاری از دست شان برنمی آید فقط ناراحتی شان را نشان می دهند. اما در داخل زمین تلاش کردیم که نتیجه را تغییر دهیم. در رختکن باید هم روحی بازیکنان را آماده می کردیم و هم باید تاکتیک را عوض می کردیم که خدا را شکر توانستیم بازی لذتبخشی را پشت سر گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد مصدومیت بیرانوند و شایعاتی که پیرامون او مطرح می شود گفت: شاید زمانی که تیم سه گل می خورد از این مسایل مطرح می شود اما چند روز قبل در دیدار برابر هوادار علیرضا بیرانوند بازی را برای ما درآورد. بیرانوند همیشه آماده است و به تیم کمک می کند.