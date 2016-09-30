به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میراحمدرضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با تبریک هفته ناجا اظهار کرد: امروز به برکت زحمات نیروهای نظامی ما، هیچ نگرانی نداریم.

وی با اشاره به وجود امنیت کامل در مرزهای استان و اینکه جای هیچ نگرانی در این مرزها وجود ندارد، افزود: وجود مرزبانان توانمند در استان باعث ایجاد امنیت و عدم نگرانی شده است.

امام جمعه موقت اهواز با تقدیر از زحمات نیروهای انتظامی در جهت برقراری نظم و آرامش در جامعه اضافه کرد: این افراد مجریان اسلام هستند و اقدامات آنها به مانند و مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

حجت الاسلام حاجتی گفت: امر به معروف و نهی از منکر، تقوا است و فقها بر آن تاکید کردند چرا که آنچه ثابت می کند خدا در دل ها رخنه کرده، امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد، دشمن در دلها نفوذ و ایمان را سلب می کند.

حجت الاسلام حاجتی خاطرنشان کرد: مظهر امر به معروف و نهی از منکر، حسین بن علی(ع) است. نام حسین با تحول ها پیوند خورده و ما باید او را بشناسیم.

امام جمعه موقت اهواز با تاکید بر اینکه آن چیز که انقلاب را به وجود آورد، همان نیز آن را حفظ می کند که آن اعتقاد به حسین(ع) است، تصریح کرد: ما باید حتما راه را بشناسیم و مکتب و راه حسین را دریابیم، علت بقای انقلاب اسلامی نیز همین نکته است.

وی عنوان کرد: مرزهای ما امن است و آن چیزی که می درخشد، نام و یاد و عشق حسین(ع) است. امروز امام حسین(ع) موجی جهانی به وجود آورده و یک قطره این موج جهانی، راهپیمایی بیش از ۲۵ میلیون نفری عاشقان حسین در اربعین است.

حجت الاسلام حاجتی همچنین با اشاره به ایجاد گروه‌های شیطان‌پرستی در فضاهای مجازی بیان کرد: این گروه‌ها و فضا برای گمراهی مردم ایجاد شده و ما باید این راه را شناسایی کنیم.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اقدامات و برنامه‌های دشمنان در مورد این مناسبت‌ها یادآور شد: در سمینارهای رژیم صهیونیستی در سال ۷۲ انقلاب ما یک خطر برای غرب دانسته شد زیرا مردم با شناخت امام حسین(ع) دست به قیام می‌زنند.

وی در پایان، با اشاره به انتقال پیکر ۷۰ شهید دوران جنگ تحمیلی به استان از طریق مرز شلمچه گفت: ورود این شهدای والامقام باعث شناخت بیش از گذشته مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد شد.