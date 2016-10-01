قدرت نیروهای مسلح ایران را به جزیره امن در منطقه تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی که صبح شنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در محلات برگزار شد اظهار داشت: امروز به برکت نیروهای نظامی و انتظامی، کشور در اوج امنیت است و در منطقه پرتنش خاورمیانه ایران یک جزیره امن به شمار می رود.

وی افزود: گروه های تروریستی النصره، داعش و تکفیری ها با هدف ضربه زدن به ایران به وجود آمدند ولی با هوشیاری و اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی، حتی یک عملیات تروریستی در داخل کشور صورت نگرفته است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز به دلیل پشتوانه نیروهای مسلح و قدرت نظامی کشور، توانستیم پشت میز مذاکره نشسته و با ابرقدرت ها به مذاکره بپردازیم.

سلیمی افزود: در این مذاکرات این واقعیت به اثبات رسید که دشمنان حیله گر به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و نباید فریب لبخندهای کذایی آنان را خورد.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان کشور قصد مذاکره با کشورهای غربی را داشته باشند باید از سر عزت و اقتدار مذاکره کنند تا بتوانند از هویت و منافع ملی کشور به خوبی دفاع کنند.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر ناوهای آمریکایی که در خلیج فارس حضور می یابند در صورت برخورد با نیروهای نظامی کشور باید با زبان فارسی صحبت کنند و این مساله به دلیل اقتدار نیروهای نظامی کشور اتفاق افتاده است.

سلیمی با اشاره به هفته دفاع مقدس و ماه محرم الحرام گفت: این دو واقعه مهم به ما آموخت که اکسیر نجات بخش مسلمین، عنصر مقاومت است و این عنصر می تواند روح حیات را در کالبد جامعه به پرواز درآورد.

وی بیان داشت: در قیام عاشورا اگر امام حسین (ع) مقاومت نمی کرد، امروز اثری از اسلام باقی نمی ماند و این مقاومت است که می تواند به یک ملت، بزرگی و اقتدار دهد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در دوره ۱۴۰ ساله حکومت قاجار ۴۰ درصد از خاک کشور به دلیل اینکه حاکمان کشور به مقاومت اعتقادی نداشتند از ایران جدا شد.

سلیمی افزود: پس از انقلاب اسلامی پیوند مردم با ولایت برقرار شد و باعث شد تا در صف راسخ علاقمندان به نظام اسلامی و مدافعان حریم اهل بیت (ع) خللی وارد نشود.