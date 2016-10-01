نیروی انتظامی یکی از بازوهای توانای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی ظهر شنبه در دیدار با فرمانده و پرسنل ناجا شهرستان شادگان با تبریک این هفته و با تجلیل از خدمات موثر و شبانه روزی نیروی انتظامی اظهار کرد: امنیت و آسایش مردم یکی از خدمات بارز نیروی انتظامی و خدمات و تلاش این نیرو در شهرستان شادگان شایسته تقدیر است.

وی، نقش مردم در حفظ نظم و امنیت را مهم و با اهمیت خواند و افزود: نیروی انتظامی یکی از استوانه های امنیت کشور است و این نیرو سمبل اقتدار و امنیت و مولود انقلاب و بالندگی آن در قانون مداری و اخلاق مداری است.

امام جمعه شادگان اضافه کرد: امنیت و نظم لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امنیت جامعه مرهون تلاش نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به یکی از امن ترین کشورهای جهان تبدیل شده است، گفت: نیروی انتظامی یکی از دلایل برقراری این امنیت است.

حجت الاسلام شرفی ادامه داد: اقتدار بر محور قانون، عزت، حفظ کرامت مردم و حفظ آرامش از وظایف نیروی انتظامی است.

امام جمعه شادگان با بیان اینکه مردم قدردان نیروهای انتظامی هستند، عنوان کرد: نیروهای انتظامی خادمان ملت و حافظان دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.