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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۳

منتخب مردم شادگان تاکید کرد؛

ضرورت تعامل و هم اندیشی مسؤولان برای حل مشکلات روستاهای شادگان

ضرورت تعامل و هم اندیشی مسؤولان برای حل مشکلات روستاهای شادگان

شادگان- منتخب مردم شادگان گفت: تعامل و هم اندیشی میان مسؤولان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات روستاهای این شهرستان لازم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری در اولین نشست هم اندیشی با حضور مسؤولان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شادگان اظهار کرد: چنین هم اندیشی ها و جلسه‌ها موجب تعامل بیشتر بین مسؤولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و شوراها و دهیاران در راستای رفع مشکلات روستاها می‌شود و چشم‌انداز آن فردایی روشن برای این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ما است که به درد دل مردم گوش دهیم و در راستای مرتفع کردن مشکلات مردم قدم بر داریم، افزود: مردم حق دارند که در موضوعات مختلف مطالبه‌گر باشند و مدیران و مسئولان شهرستان شادگان هم وظیفه دارند که پاسخگوی این مطالبات باشند.

منتخب مردم شادگان با تاکید بر پیگیری مطالبات روستاییان از دستگاه‌های اجرایی گفت: از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود برای حل این مشکلات از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

خنفری تاکید کرد: حضور میدانی و بررسی مشکلات روستاهای شادگان نه تنها موجب افزایش ارتباط و تعامل مردم با مسؤولان می‌شود بلکه سبب تقویت همکاری و همیاری مردم برای رفع مسائل و مشکلات خواهد شد.

کد مطلب 6117459

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