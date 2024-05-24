ضرورت تعامل و هم اندیشی مسؤولان برای حل مشکلات روستاهای شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری در اولین نشست هم اندیشی با حضور مسؤولان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شادگان اظهار کرد: چنین هم اندیشی ها و جلسه‌ها موجب تعامل بیشتر بین مسؤولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و شوراها و دهیاران در راستای رفع مشکلات روستاها می‌شود و چشم‌انداز آن فردایی روشن برای این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ما است که به درد دل مردم گوش دهیم و در راستای مرتفع کردن مشکلات مردم قدم بر داریم، افزود: مردم حق دارند که در موضوعات مختلف مطالبه‌گر باشند و مدیران و مسئولان شهرستان شادگان هم وظیفه دارند که پاسخگوی این مطالبات باشند.

منتخب مردم شادگان با تاکید بر پیگیری مطالبات روستاییان از دستگاه‌های اجرایی گفت: از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود برای حل این مشکلات از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

خنفری تاکید کرد: حضور میدانی و بررسی مشکلات روستاهای شادگان نه تنها موجب افزایش ارتباط و تعامل مردم با مسؤولان می‌شود بلکه سبب تقویت همکاری و همیاری مردم برای رفع مسائل و مشکلات خواهد شد.