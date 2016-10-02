حمایت از ۲۰۰ پایان نامه دانشجویی بازارپسند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صدیق، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محصولات فناورانه این پارک علم و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: از سال گذشته به دنبال این بودیم که دانش دانشگاه را به سمت نیازهای بازار سوق دهیم که در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی داشته‌ایم و به طور سیستماتیک اقداماتی را به ثمر رسانده‌ایم.

وی با بیان اینکه از سال گذشته به صورت مداوم کاری را مبنی بر استفاده از دانش دانشگاه آغاز کرده‌ایم، گفت: یکی از این اقدامات این بوده که از پایان نامه های بازارپسند که می تواند در نهایت به محصولی برای ارائه به بازار تبدیل شوند، حمایت کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: خوشبختانه بخشی از محصولات این پایان نامه ها امروز در نمایشگاه عرضه شده است.

صدیق با بیان اینکه ما در سال گذشته به زحمت می توانستیم مخاطبی را پیدا کنیم، گفت: به دلیل آنکه دانشجو و استاد تنها به اجرای پایان نامه می پرداختند تا در نهایت مقاله آی اس آی از آن استخراج کنند، نمی توانستیم پایان نامه های بازارپسند را از آنها بیرون بیاوریم ولی در حال حاضر ضمن آنکه موازین علمی و مورد نظر باید در پایان نامه ها رعایت شود توجه به تولید محصول از پایان نامه نیز مدنظر قرار می گیرد. در واقع بنا داریم از پایان نامه هایی که علاوه بر رفع نیاز جامعه محصولی را وارد بازار کند، حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۰ پایان نامه را مورد حمایت قرار دادیم، گفت: بنا داریم امسال از ۲۰۰ پایان نامه محصول محور حمایت کنیم؛ ولی ظرفیت واقعی این موضوع بیش از ۲۰۰ پایان نامه است. سالانه ۸ هزار ورودی دانشجو به دانشگاه تهران داریم که اگر ۱۰ درصد پایان نامه ها به سمت تولید محصول بازارپسند حرکت کنند، می توانیم سالی ۸۰۰ پایان نامه را مورد حمایت خود قرار دهیم تا محصولاتی بر پایه دانش وارد بازار شوند.

صدیق افزود: برای این ۸۰ پایان نامه ای که مورد حمایت قرار داده ایم، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده است؛ به طور متوسط هر پایان نامه ۵ میلیون تومان و برای ارزیابی آن یک و نیم میلیون تومان هزینه صرف شده است.

وی ادامه داد: برای ۲۰۰ پایان نامه ای که قرار است امسال مورد حمایت قرار دهیم، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان لازم است.