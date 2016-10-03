چینش مدیران در بنیاد رودکی و تالارهای آن تغییرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه در گفتگویی با علی اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی از خداحافظی رضا سعیدی‌پور از سمت مدیریت تالار وحدت خبر داده بودیم و او اعلام کرد: تالار وحدت را مستقیما خودم مدیریت می کنم و تا زمانی که به یک فرد مناسب برای مدیریت نرسم این وضعیت ادامه خواهد داشت.

پس از آن و در تاریخ ۷ مهر در گفتگویی با رضا دادویی اینگونه خبر دادیم که وی از سمت مشاور مدیرعامل بنیاد رودکی در هنرهای نمایشی و مدیریت تالار حافظ کناره‌گیری کرده است.

حال طبق آخرین خبرها هومن شیخ بشارتی مدیر داخلی تالار وحدت به عنوان سرپرست یا مدیر تالارهای حافظ و فردوسی معرفی شده است.

البته علی اکبر صفی پور در حوزه روابط عمومی بنیاد رودکی نیز دست به تغییراتی زده که به این ترتیب حسن عمیدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد به تازگی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه هنری که تاکنون این عنوان کمتر در چارت اداری به گوش اهالی رسانه رسیده، منصوب شده است. این در حالی است که علیرضا پولاد سرپرست روابط عمومی تالار وحدت نیز به عنوان جایگزین عمیدی به عنوان سرپرست روابط عمومی بنیاد رودکی معرفی شده است.

در حوزه فنی نیز بعد از خداحافظی علی‌اصغر زعیمی از سمت معاون فنی بنیاد فرهنگی هنری رودکی تا امروز در خبری رسمی جانشین وی اعلام نشده ولی طی روزهای اخیر خبر رسیده که شراره جلالی به عنوان مدیر فنی تالار وحدت حکم خود را از مدیر بنیاد رودکی دریافت کرده است.

نکته قابل توجه در تغییر مدیریت‌ها و جایگزینی افراد در بنیاد رودکی و مجموعه‌های زیرمجموعه آن، این است که این اتفاقات در سکوت خبری رخ می‌دهد.